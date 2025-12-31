Jugador de selección y figura en Europa: desde Alajuelense surge el nombre de un delantero para suplir la salida de Alberto Toril

La reestructuración de Liga Deportiva Alajuelense ya está en marcha y, con ella, empiezan a surgir nombres que ilusionan a la afición rojinegra. Tras un semestre de ajustes y salidas importantes, en el entorno manudo comenzó a tomar fuerza el nombre de un delantero de selección y con presente destacado en Europa como posible refuerzo para el ataque.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Alberto Toril no continuará en Alajuelense. El club le comunicó al atacante la decisión de buscar un finiquito de contrato y ambas partes ya trabajan en los términos de su salida, confirmando así un nuevo movimiento dentro del proceso de reacomodo del plantel campeón. Esta baja se suma a la de Diego Campos, quien negocia con otro grande de Centroamérica.

El delantero que piden desde Alajuelense

Ante este escenario, y con la presión lógica de la afición por reforzar una zona clave, desde el liguismo comenzó a circular con fuerza un nombre que genera consenso y expectativa: Anthony Contreras. El delantero costarricense, surgido en Herediano, atraviesa un gran momento en el Riga FC de Lituania, club con el que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026.

Los números respaldan su candidatura. En el último año, Contreras disputó 42 partidos, anotó 15 goles y aportó 3 asistencias, rendimiento que le permitió volver a ganarse un lugar en la Selección Nacional, siendo convocado por Miguel “Piojo” Herrera para las Eliminatorias.

Anthony Contreras es pedido por los manudos. (Foto: X)

Su perfil encaja en lo que busca Alajuelense: un delantero con recorrido internacional, roce competitivo y actualidad goleadora. Sin embargo, dentro del club son conscientes de que no se trata de una operación sencilla. El atacante tiene contrato largo en Europa y su fichaje implicaría una inversión económica importante, algo que la dirigencia deberá analizar con lupa.

Por ahora, el nombre de Anthony Contreras aparece como una posibilidad que entusiasma a la afición y responde al perfil de “jugador hecho” que podría suplir la salida de Toril. En Alajuela saben que el mercado apenas comienza, pero también que el margen de error es mínimo si quieren sostener el nivel competitivo en el próximo torneo.