José Francisco Molina con nuevo problema que viene desde Olimpia y que impacta a la Selección de Honduras

A tan solo ocho días de que se oficialice la primera convocatoria de José Francisco Molina con la Selección de Honduras; el DT español debe encarar un nuevo contratiempo procedente de Olimpia.

Se trata de José Mario Pinto que salió lesionado del juego que Olimpia terminó ganando 1-2 ante Platense en la jornada 11 del Clausura 2026.

Osvaldo Carro, asistente técnico Olimpia, precisó que el volante tuvo que salir en camilla luego de un fuerte golpe en uno de los dedos del pie, pero que siguen pendientes de los exámenes para conocer el alcance de la misma.

“Lo de Pinto fue un golpe fuerte en el dedo chico del pie, pero hay que esperar los exámenes”, dijo Carro.

Pinto abandonó el terreno de juego al minuto 40 y se vio gravemente adolorido y será en las próximas horas si estará disponible para la selección que jugará un amistoso ante Perú en España.

Además de Pinto, el jugador de Motagua Alejandro Reyes también encendió las alarmas al salir del terreno de juegos por molestias en el abductor.

