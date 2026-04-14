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Fue convocado por Diego Vazquez a la Selección de Honduras, dejó el fútbol tras padecer cáncer y ahora es asistente técnico en Estados Unidos

La heorica historia del hondureño que con 28 años tuvo que dejar las canchas tras padecer cáncer y ahora hace historia como asistente técnico.

José Rodas

Por José Rodas

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Su carrera como futbolista fue interrumpida por el cáncer y ahora con 28 años es asistente técnico. Foto: La Prensa.
Su carrera como futbolista fue interrumpida por el cáncer y ahora con 28 años es asistente técnico. Foto: La Prensa.

En febrero de 2023 Johnny Denis fue convocado por primera vez por Diego Vazquez a la Selección de Honduras, en aquel momento el catracho nacido en Estados Unidos, militaba en las inferiores del New York City.

En aquel momento, Denis se ganó la convocatoria a la mayor de Honduras tras haber anotado 14 goles en 18 partidos con los neoyorquinos. Su eficacia de cara a la portería y sus movimientos dentro del área llamaron la atención del seleccionador.

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Un año después, el 3 de febrero de 2024, día de su cumpleaños 26, Denis fue diagnosticado con linfoma mediastínico primario de células B grandes y dejó el New York City FC de la MLS en su cuarto año como profesional.

Así relata la historia HondurasFútbolTV, donde dieron a conocer que el exjugador catracho se sometió a cuatro meses de tratamiento y fue en junio de ese mismo años cuando superó el cáncer.

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La vida de Denis nunca se alejó del fútbol y en enero de 2026 fue anunciado como asistente técnico del Westchester SC, equipo de la tercera división de Estados Unidos.

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El Westchester SC ahora enfrentará al New York City en los 16avos de final de la US Open Cup, donde Johnny Denis tendrá la oportunidad de enfrentarse a su exequipo.

La historia del catracho es una muestra más de la valentía con la que encaró el fuerte proceso y ahora, a sus 28 años, espera cumplir sus sueños en el fútbol, no como jugador, pero sí desde el banquillo.

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