“Primer contacto”: Francisco ‘Chelito’ Martínez se olvidaría de Marathón y el gigante de Centroamérica que lo quiere fichar

Muy movido, con esas dos palabras se puede describir el mercado de fichajes en Honduras que ha visto como ahora ha saltado una noticia sobre Francisco Martínez.

El famoso “Chelito” ha despertado el interés de un gigante de Centroamérica y la información dicta que no sería un fichaje para este Clausura 2026, si no que para el Apertura.

¿Qué gigante de Centroamérica busca al Chelito Martínez?

Se trata del Olimpia, el club merengue, que recientemente le ganó la final al Marathón donde juega Francisco Martínez, es el interesado.

Según información del periodistas Esteban Guerrero, “Chelito” ha tenido un primer contacto con el León para concretar su fichaje para la segunda parte de 2026.

El volante de Marathon recibió un primer contacto del conjunto blanco.

Ha destacado mucho con el “Verde” y tendría la oportunidad de irse al conjunto Merengue.

Tengo entendido que sería para el Ap.26/27 pero, veremos”, informa.

Un tema a considerar es la edad del mediocampista, que llegaría al segundo semestre acercándose a los 34 años, eso si, la actitud y la entrega siempre la tendrá.

