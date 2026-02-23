Ronald González ya lo sabe: Fedefútbol da su veredicto y tiene un preferido para asumir en Costa Rica

La Selección de Costa Rica está cada vez más cerca de confirmar a su nuevo entrenador para que ocupe el puesto que dejó vacante Miguel Herrera. Todos los caminos conducen a que será un DT extranjero, pese a la presión que hubo para que sea un técnico tico.

Ronald González, como director de selecciones nacionales, puso en la lista final a tres foráneos: Robert Moreno, Patrick Kluivert y Fernando Batista. Con los primeros ya tuvieron un primer acercamiento, mientras que con el argentino lo harán en las próximas horas.

González estuvo en Madrid junto a Osael Maroto, presidente de la Fedefúbol, y Sergio Hidalgo, vicepresidente. En estas reuniones con los europeos, hubo un preferido que le gustó a los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación.

ver también Gustavo Alfaro en el radar: revelan la noticia que nadie vio venir en Costa Rica mientras buscan al nuevo DT de La Sele

Robert Moreno es el DT que le gusta a los integrantes de la Fedefútbol

Según la información que dio Teletica, el que más consenso generó fue el español Moreno. “Su exposición se basó en ciencia, tecnología, manejo de software y también su metodología de trabajo“, explicó la fuente sobre lo que fue la reunión con el ex Sochi.

Robert Moreno pisa fuerte para asumir.

De esta manera, el técnico que más fuerza tiene y que también le gusta a los federativos es Robert Moreno. Hasta el momento, sería el encargado de liderar el proceso mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, todavía resta la reunión de Ronald González con Fernando Batista, que se encuentra sin trabajo al igual que Moreno después de su paso por la Selección de Venezuela. Meses atrás, el argentino había declarado que tenía interés en ser el DT de La Sele.