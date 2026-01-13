Alex López sentencia a Jorge Álvarez con la frase que lo acerca a ser jugador del Machillo Ramírez en Alajuelense: “Afectó a Olimpia”

Alex López tuvo un buen paso por la Liga Deportiva Alajuelense, el hondureño es bien recordado por los Manudos y más ahora que ha regresado a Costa Rica para jugar con el Sporting FC.

En una entrevista con Deportes TVC, el volante aseguró que su fichaje se dio exclusivamente por José Miguel Cubero, un amigo que le dejó su pasó por La Liga y que ahora es gerente deportivo del Sporting.

ver también “Traspaso definitivo”: en Honduras confirman la noticia que Alajuelense necesitaba para llevarse a Jorge Álvarez de Olimpia a Costa Rica

Alex López aconseja a Jorge Álvarez para que fiche por Alajuelense

El hondureño, conocedor del interés de Machillo Ramírez de tener a Jorge Álvarez en sus filas, le envió un mensaje al jugador de Olimpia para que tome una decisión con la oferta que tiene sobre la mesa.

En su frase alienta a Álvarez a “aprovechar la oportunidad”, ya que son pocas veces la que se presentan propuestas como estas para salir al extranjero.

“Son oportunidades que espero se le puedan dar jugadores como Jorge Álvarez y José Mario Pinto”, comenzó diciendo.

Para argumentar su respuesta, puso de ejemplo a Carlos Pineda, jugador que dejó a Olimpia para probar suerte en Costa Rica en el Sporting.

Publicidad

Publicidad

ver también “Acuerdo verbal”: Jeaustin Campos recibe el golpe definitivo y Real España lo pierde para la Concachampions 2026

A pesar de que dejó de ganar títulos, Pineda se atrevió y cambió de aires, cosa que afectó a Olimpia en cierta parte de tiempo.

“Retomando a la pregunta sobre Carlitos (Pineda). porque en su momento se habló mucho de su salida y al final futbolísticamente afectó al Olimpia, pero creo que el jugador tiene que aprovechar estas oportunidades”.

Publicidad

Alex sabe lo que es jugar en Costa Rica y por ende su consejo para Jorge Álvarez es que fiche por Alajuelense, una oportunidad que seguro no llegará dos veces.

Publicidad