Francisco Martínez está dando un giro inesperado en su carrera, hace pocos meses estaba en la Tercera División, pero una sorpresiva convocatoria a la Selección Nacional cambió todo y ahora hasta fichó por Marathón de la Liga Nacional, en el que Manuel Keosseián espera grandes cosas de él aunque todavía no lo ha visto jugar.

“No, todavía no lo vi jugar. Mira, acá sucede una cosa, como cierra el periodo de pases, estamos necesitando un jugador en la posición que él juega. Había la posibilidad con otros, pero bueno surgió lo de Francisco. Te soy sincero, consulté con los muchachos que fueron a la selección en la semana que él estuvo, porque me habían dicho que Marathón podía ser su destino y averigüé”, dijo Keosseián a Diario Diez.

“Tiene buena recuperación de pelota y maneja bien el balón, técnicamente es bueno. Lógicamente no es lo mismo jugar en segunda que en Marathón porque hay otras exigencias, aquí no sirve solo jugar bien, si no que tener buenas condiciones, se juega bajo presión, pero este muchacho ha vivido bajo presión no solo un partido, si no que toda su vida y creo la oportunidad no se le niega a nadie y más que fue citado por la selección y hay buenos informes de él. Ya si juega o no, depende de él y su rendimiento para adaptarse a un equipo grande”, agregó.

Acerca de lo que sabía de Martínez comentó: “Me hablaron bien de las características que tiene y es una apuesta. Recordemos que el técnico de la selección lo citó y por algo fue, evidentemente algo le ha visto. Ya te digo, los informes han sido buenos y nosotros estábamos buscando un jugador para esa posición y se dio de esa manera”.

“Los jugadores que tiene Marathón en esa posición son muy pocos, está (Sergio) Peña, (Damín) Ramírez e Isaac (Castillo), de las características que él tiene es lo más parecido a Peña, también estamos viendo que nos quedan pocos días para cerrar otro fichaje en esa posición”, finalizó diciendo sobre la competencia que tendrá el nuevo refuerzo.