Alberth Elis define su futuro, pero esta es la primera exigencia que le hizo el club para ficharlo

El delantero hondureño rescindió su contrato con el Marítimo de Portugal y ahora tendrá un nuevo destino, según reportes.

José Rodas

José Rodas

Alberth Elis se olvidó de Portugal y ya tendría nuevo equipo en el extranjero. Foto: Marítimo.
Alberth Elis se olvidó de Portugal y ya tendría nuevo equipo en el extranjero. Foto: Marítimo.

Alberth Elis estaría cerca de definir su futuro en las próximas semanas y regresar nuevamente a la MLS de Estados Unidos, donde ya jugó con el Houston Dynamo. Pero el regreso del La Panterita no será fácil, según adelanta el periodista Jafeth Moreno.

Y es que Elis se unió a dos semanas de pruebas con el Minnesota United, donde milita el colombiano James Rodríguez. El hondureño tendrá que convencer al cuerpo técnico para su fichaje.

El entrenador neozelandés Cameron Knowles será el encargado de supervisar el rendimiento del hondureño y si está apto para formar parte del plantel en la actual temporada de la liga norteamericana.

La Panterita de 30 años militó en el Houston Dynamo entre 2017 y 2020; su rendimiento en ese equipo le permitió recalar al fútbol de Portugal con el Boavista.

En su paso por los de Texas marcó 33 goles, permitiéndole ser una de las figuras del club en el que aún lo recuerdan.

En el Minnesota United jugaron Kervin Arriaga, Joseph Rosales y Geremy Rodas (en el filial). Elis pasó también pasó por Burdeos, Brest, Olimpia y su último club el Marítimo; ahora llega como agente libre.

