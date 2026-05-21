Está Keylor Navas: Piqué e Ibai Llanos eligen el 11 ideal entre los mejores Real Madrid y Barcelona de la historia

En un juego por armar el XI ideal entre Real Madrid y Barcelona, Ibai Llanos se puso a defender a Keylor Navas contra Gerard Piqué.

El debate eterno entre Real Madrid y FC Barcelona volvió a encenderse, pero esta vez con un detalle que no pasó desapercibido en Costa Rica. En un ejercicio que rápidamente se hizo viral, Ibai Llanos y Gerard Piqué se sentaron a elegir el once ideal entre dos equipos que marcaron época: el Madrid de 2017 y el Barça de 2015.

La consigna parecía sencilla, pero el debate se calentó desde el arranque, especialmente cuando llegó el momento de elegir al arquero. Ahí apareció un nombre que sigue generando respeto a nivel mundial: Keylor Navas.

Ibai se quedó con Keylor Navas

Ibai no dudó ni un segundo en ponerlo sobre la mesa. Para el streamer, el impacto del costarricense en la Champions League lo convierte en un candidato imposible de ignorar, incluso compitiendo contra figuras históricas del Barcelona.

“Por impacto en Champions es complicado, yo me voy a quedar con Keylor Navas”, soltó, marcando una postura firme desde el inicio del debate.

La respuesta de Piqué no se hizo esperar. Fiel a su ADN culé, defendió su posición y no cedió fácilmente en una discusión que, como siempre, fue más allá de los nombres y tocó cuestiones de estilos, contextos y legado.

Sin embargo, lo más llamativo fue el desenlace. Lejos de imponerse uno sobre el otro, ambos terminaron encontrando un punto medio que refleja el peso de Navas en la élite del fútbol mundial.

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El arquero tico logró meterse en el once ideal, compartiendo ese lugar en una especie de consenso que reconoce su importancia en una de las etapas más dominantes del Real Madrid.

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No es un detalle menor. Navas fue protagonista en una era dorada del club blanco, siendo pieza clave en las conquistas europeas que marcaron una época. En medio de figuras legendarias y equipos históricos, su nombre sigue apareciendo cuando se habla de los mejores.

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Para Costa Rica, el reconocimiento tiene un valor especial. Porque no se trata solo de un debate entre dos referentes del fútbol y el entretenimiento, sino de una validación internacional que trasciende generaciones.

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Datos Claves

Ibai Llanos y Piqué eligieron el once ideal entre Madrid 2017 y Barça 2015.

eligieron el once ideal entre Madrid 2017 y Barça 2015. Keylor Navas fue seleccionado por Ibai Llanos debido a su impacto en Champions League.

fue seleccionado por Ibai Llanos debido a su impacto en Champions League. El arquero tico ingresó al once ideal definitivo mediante un consenso entre ambos.