Eduardo Espinel les abre la puerta, pero uno se niega: los 6 jugadores que regresan a Olimpia

Eduardo Espinel tendrá que evaluar si estos 6 jugadores se quedan con Olimpia para el Apertura 2026 y Copa Centroamericana.

Olimpia está viviendo días de total incertidumbre y movimientos internos. Aunque el balón está parado, la directiva y el cuerpo técnico ya mueven sus piezas de cara a la próxima pretemporada, programada para mediados de junio.

Entre bajas por bajo rendimiento y contratos que no se renovarán, el club también se prepara para el regreso de varios futbolistas que terminaron sus préstamos en otros equipos de la Liga Nacional.

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El caso más sonado en las últimas horas es el de Jonathan Paz. El experimentado defensor de 30 años finalizó su cesión con el Génesis de Comayagua y debe volver a vestirse de merengue.

Sin embargo, su permanencia definitiva en el plantel no está garantizada: todo dependerá de si el director técnico, Eduardo Espinel, decide que encaja en sus planes y si quiere aprovechar su experiencia en la zaga.

¿Quiénes son los 6 jugadores que regresan al León?

Además de Paz, hay una lista de futbolistas que buscan una segunda oportunidad para consolidarse en el equipo más ganador del país. Aquí te contamos quiénes son y qué le pueden aportar al Olimpia:

Jonathan Paz: Un viejo conocido de la casa. Es un zaguero fuerte, con buen juego aéreo y mucha experiencia en partidos de alta presión. Su paso por el Génesis le sirvió para mantener el ritmo y demostrar que físicamente está entero.

Un viejo conocido de la casa. Es un zaguero fuerte, con buen juego aéreo y mucha experiencia en partidos de alta presión. Su paso por el Génesis le sirvió para mantener el ritmo y demostrar que físicamente está entero. André Orellana: Un defensor joven pero con una proyección enorme. Es fuerte en la marca, rápido para los cruces y ya sabe lo que es jugar partidos importantes. Su regreso oxigenaría una zona defensiva que podría sufrir bajas, actualmente está en la final contra Marathón y muchos ya han mencionado que sería un primer refuerzo para el albo.

Un defensor joven pero con una proyección enorme. Es fuerte en la marca, rápido para los cruces y ya sabe lo que es jugar partidos importantes. Su regreso oxigenaría una zona defensiva que podría sufrir bajas, actualmente está en la final contra Marathón y muchos ya han mencionado que sería un primer refuerzo para el albo. Jack Jean Baptiste: Un volante recuperador, con mucha fuerza física y buen despliegue en la mitad de la cancha. A pesar de su talento, el jugador ha manifestado que su deseo no es regresar al Olimpia, por lo que su futuro es una incógnita y la directiva tendrá que resolver su situación.

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Moisés Rodríguez: Un volante mixto con buen trato de balón y visión de juego. Destaca por su capacidad para romper líneas y unirse al ataque desde el medio campo.

Un volante mixto con buen trato de balón y visión de juego. Destaca por su capacidad para romper líneas y unirse al ataque desde el medio campo. Carlos Matute: Un jugador dinámico, con mucha entrega y sacrificio. Es de esos futbolistas “obreros” que corren todo el partido y ayudan a equilibrar el equipo.

Un jugador dinámico, con mucha entrega y sacrificio. Es de esos futbolistas “obreros” que corren todo el partido y ayudan a equilibrar el equipo. Heber Núñez: Un atacante joven, movedizo y con picardía. Aporta velocidad por las bandas y frescura al ataque, una opción interesante para refrescar la ofensiva del León.

Estos son los 6 jugadores que tendrán que regresar a Olimpia.

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Las próximas semanas serán claves. Aunque los jugadores tengan que presentarse a la pretemporada, la última palabra la tendrá el cuerpo técnico, que decidirá quiénes se quedan a pelear un puesto y quiénes tendrán que buscar un nuevo destino.

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En resumen

Seis jugadores deben volver al Olimpia tras terminar sus préstamos, destacando el defensor experimentado Jonathan Paz y el joven André Orellana .

y el joven . La continuidad de los futbolistas dependerá exclusivamente de si entran en los planes del técnico Eduardo Espinel para la próxima temporada.

El mediocampista Jack Jean Baptiste es uno de los nombres que debe regresar, pero ya ha manifestado públicamente que no desea volver al club.