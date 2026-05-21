Xelajú MC y Municipal conocen la noticia que tanto estaban esperando para la vuelta de la final del Clausura 2026 de Guatemala

La cuenta regresiva para la definición del Torneo Clausura 2026 ya está en marcha y uno de los aspectos que genera mayor atención es el arbitraje de la gran final. El Departamento de Arbitraje de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala confirmó oficialmente las designaciones arbitrales para el partido de vuelta entre Xelajú MC y Municipal, encuentro que se disputará el próximo sábado 23 de mayo a las 20:00 horas en el histórico Estadio Mario Camposeco.

ver también “Muy dolido”: Derrickson Quirós da mala noticia a Xelajú a muy poco de la final ante Municipal

La responsabilidad de impartir justicia en el compromiso más importante de la temporada recaerá sobre el árbitro mundialista Mario Alberto Escobar Toca, considerado uno de los jueces con mayor experiencia y prestigio dentro del arbitraje nacional e internacional. Su nombramiento responde a la relevancia del encuentro y a la necesidad de contar con una figura de amplia trayectoria para dirigir un duelo que podría definir al nuevo campeón del fútbol guatemalteco.

Escobar estará acompañado por un equipo arbitral de primer nivel. Como asistentes fueron designados Luis Ventura y Juan Daniel Tipaz, mientras que Armando Reyna desempeñará las funciones de cuarto árbitro. Además, Erick Álvarez fungirá como asesor, Mynor Xitumul será el comisario del encuentro y Ramiro Valiente estará a cargo de la seguridad del espectáculo.

Mario Escobar llega a la final con amplia experiencia en el Clausura 2026

Durante el actual campeonato, Mario Escobar ha dirigido 17 partidos, consolidándose como uno de los árbitros más activos y confiables del certamen. Sus actuaciones han sido evaluadas positivamente por la comisión arbitral, motivo por el cual recibió la designación para una final que promete intensidad y emociones de principio a fin. Su experiencia en torneos internacionales y mundiales también representa una garantía adicional para el correcto desarrollo del encuentro.

Las estadísticas muestran que Escobar ha arbitrado en tres ocasiones a Municipal durante el Clausura 2026, registrando un balance de una victoria, un empate y una derrota para los escarlatas. Por el lado de Xelajú MC, el colegiado estuvo presente en dos compromisos, con saldo de una victoria y una igualdad para los quetzaltecos. Estos antecedentes reflejan una relación equilibrada con ambos equipos, aspecto importante para un partido de esta magnitud.

Publicidad

Publicidad

ver también Municipal en alerta para la final de vuelta ante Xelajú tras sumar un nuevo lesionado

La final llega con un panorama favorable para Municipal, que se impuso 4-1 en el partido de ida y afrontará la vuelta con una ventaja considerable en el marcador global. Por su parte, Xelajú MC apelará a su fortaleza como local y al respaldo de su afición para intentar una remontada histórica en el Mario Camposeco. Con el árbitro ya definido y todos los detalles organizativos listos, el fútbol guatemalteco se prepara para una noche que coronará al nuevo monarca del Clausura 2026.