Marcel Hernández y Mariano Torres han estado en la discusión sobre el extranjero más importante de Costa Rica.

Hace varios años que en Costa Rica se debate quién es el mejor extranjero del campeonato nacional. Muchos ubican a Mariano Torres por lo hecho en el Deportivo Saprissa desde que arribó en 2016. Otros se decantan por Marcel Hernández, quien fue campeón con tres grandes.

Está claro que cada uno tiene sus argumentos para considerarse el mejor foráneo que jugó y sigue jugando en la Liga Promérica. Un especialista en el fútbol tico, y de gran trayectoria como lo es Rolando Fonseca, tiene en claro cuál de los dos le llena más.

ver también Rolando Fonseca reveló la decisión que tomaría con Mariano Torres si fuera directivo de Saprissa: “No es un grande”

Para el histórico goleador, ambos son grandes jugadores, pero hay uno al que prefiere en la actualidad. En Teletica, Rolo optó por el de su posición, Marcel Hernández: “¿Quién es más grande hoy: Marcel (Hernández) o Mariano? (Marcel) Es más completo, pero no juega en el Saprissa y omiten mucho a Marcel, ese es un grande por los números y la estadística”.

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Además, uno de los grandes motivos de su elección es que Marcel Hernández sí influyó en la final del Clausura 2026. Mientras mencionaba que Mariano Torres no está por encima del Monstruo, Fonseca dijo: “¿Por qué no marcó diferencia en la final?“.

Marcel Hernández vs. Mariano Torres: la discusión eterna

Desde que arribó a Costa Rica en 2018, el delantero cubano marcó cerca de 160 goles y se posicionó entre los siete máximos goleadores del fútbol nacional. Como extranjero, es el que más hizo. Además, es el segundo que más títulos de goleo conquistó.

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Mariano Torres, por su parte, es el extranjero que más goles marcó con la camiseta del Saprissa. También levantó 12 títulos con el Monstruo. De esos 12, 8 fueron campeonatos nacionales, cifra que lo pone entre los máximos ganadores del fútbol tico.

En resumen

Rolando Fonseca declaró que prefiere al delantero cubano Marcel Hernández sobre Mariano Torres.

declaró que prefiere al delantero cubano Marcel Hernández sobre Mariano Torres. El atacante Marcel Hernández anotó cerca de 160 goles desde su llegada a Costa Rica en 2018.

anotó cerca de 160 goles desde su llegada a Costa Rica en 2018. El mediocampista Mariano Torres ha ganado un total de 12 títulos oficiales con el Deportivo Saprissa.