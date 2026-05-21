Shock en Panamá: Inglaterra dejará afuera de su lista a varias figuras para el Mundial 2026

El equipo inglés será rival de Panamá en la tercera jornada del Grupo L de la Copa del Mundo.

En las próximas horas se dará a conocer la lista oficial de la Selección de Inglaterra, rival que tendrá la Selección de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026. En la antesala del anuncio, se filtró que varias figuras de peso no estarán en la nómina final.

Según informa desde Inglaterra el periodista de New York Times, David Ornstein, Thomas Tuchel dejará afuera de la lista a varias estrellas del seleccionado inglés. Si bien tiene una gran cantidad de figuras, en Panamá sorprende que no estén convocados los nombres que se revelaron.

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Thomas Tuchel sorprende a todo Inglaterra con la lista para el Mundial 2026

Phil Foden, Cole Palmer, Adam Wharton, Harry Maguire, Luke Shaw, Morgan Gibbs-White y Levi Colwill serían las ausencias más fuertes en la lista de la Selección de Inglaterra. El que sí está incluido y también generó sorpresas es Ivan Toney, goleador en la Pro League Saudí.

En Inglaterra están sorprendidos por las decisiones de Tuchel. Lo mismo sucede en Panamá, teniendo en cuenta que no tendrán que enfrentar a Phil Foden y Cole Palmer, estrellas del Manchester City y Chelsea, respectivamente.

Foden participó en la mitad de los partidos que tuvo Inglaterra para clasificar a la Copa del Mundo. Palmer estuvo en uno sólo, pero había sido convocado en la fecha FIFA del mes de marzo (al igual que Phil) sumando casi 100 minutos entre los dos juegos contra Uruguay y Japón.

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Además, ambos habían sido muy importantes en la Eurocopa 2024, edición a la que Inglaterra llegó a la final y perdió ante España. De todas maneras, el equipo de los Tres Leones cuenta con figuras de élite como Jude Bellingham, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Declan Rice, entre otras.

En resumen

Thomas Tuchel dejará fuera de la lista de Inglaterra a varias figuras.

dejará fuera de la lista de Inglaterra a varias figuras. Los futbolistas Phil Foden y Cole Palmer destacan entre las ausencias confirmadas por periodistas.

y destacan entre las ausencias confirmadas por periodistas. La Selección de Inglaterra compartirá el Grupo L con Panamá en el Mundial 2026.