Luis Palma dejó al arquero en el suelo: así fue el primer gol en la era José Francisco Molina con la Selección de Honduras

La Selección de Hondurasse fue con el empate 1-1 en el amistoso ante Perú en Leganés, España, y Luis Palma fue el anotador del primer gol en la era de José Francisco Molina como director técnico del combinado nacional.

La anotación llegó al cierre de la primera parte con un contragolpe iniciado por Dereck Moncada que rápidamente envió un balón a la banda izquierda para que Kervin Arriaga hiciera el recorrido con el balón.

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El mediocampista del Levante alzó su mirada y mandó un trazo largo, pero preciso, para que Luis Palma definiera, quitándose de encima a Pedro Gallese y quedando con el marco vacío.

La anotación del jugador del Lech Poznán desató la alegría en el banquillo de Molina que aplaudió la gran jugada colectiva y la fina definición para colocar la igualdad en el marcador.

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Las imágenes también captaron la eufórica celebración del cuerpo técnico de La H, entre ellos Igor Tasevski, asistente técnico de José Molina.

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En la primera etapa la selección peruana tomó el control del balón; aunque sin ocasiones claras frente al arco defendido por Edrick Menjívar.

El gol de los sudamericanos llegó a través de Jairo Vélez tras una jugada de Joao Grimaldo por la banda derecha. Las cámaras captaron que el balón abandonó la línea de fondo; pese a eso, la anotación contó para el 1-0.