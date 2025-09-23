Es tendencia:
¿Por culpa de la selección de Honduras?: el feroz problema que vive Romell Quioto en Arabia Saudita

Romell Quioto dejó de ser titular en el Al-Najma y en Arabia Saudita se habla de una salida del equipo. Aquí te contamos toda la verdad.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Romell Quioto no la pasa nada bien en Arabia Saudita.

Todo ha dado un giro inesperado para Romel Quioto en la Saudí Pro League con el Al-Najma SC. Al hondureño le ha surgido un problema que a principio de temporada no veía venir.

Y es que resulta que tras atender la última fecha FIFA de septiembre con la selección de Honduras, todo ha cambiado en su club.

Resulta que tanto Quioto como Deiby Flores tuvieron retraso en su vuelo de retorno a Arabia y eso les generó cansancio, aunque fueron titulares su rendimiento no fue el de siempre.

Esta situación no le gustó al técnico Mario Silva, quien habría tenido una conversación conRomell Samir y para trasladarle el problema.

Romell Quioto no ha jugado en los dos últimos partidos del Al-Najma.

Romell Quioto fue golpeado

Lo que Quioto no esperó es que este martes para la Copa Árabe quedara fuera de la convocatoria del Al-Najma. El equipo ganó 2-1 a Damac y Deiby Flores jugó todo el partido.

En Arabia Saudita se habla de una salida de Romell del equipo, pero es algo que quedó descartado, “El Romántico” buscará recuperar su mejor versión para futuros partidos.

El siguiente encuentro de Al-Najma SC es contra Al Feiha, buscan su primera victoria en la Saudi Pro League esta temporada. Será el sábado 27 de septimebre a las 9:35 de la mañana.

