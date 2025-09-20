Es tendencia:
El duro golpe de N´Golo Kanté a Deybi Flores que complica su futuro en la Saudi Pro League

El mediocampista hondureño se ha consolidado como uno de los pilares de su nuevo equipó, aunque su futuro comienza a complicarse.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

N´Golo Kanté hace sufrir a Deybi Flores.
N´Golo Kanté hace sufrir a Deybi Flores.

Cierto es que el mediocampista Deybi Flores adónde quiera que va cumple, resalta y es titular.

Ya sea en Honduras, Grecia, Hungría, Estados Unidos o Arabia, el ´20´ demuestra ser un futbolista confiable.

Esa situación no está siendo distinta en Al-Najma donde se ha consolidado como un inamovible aunque este sábado recibió un duró golpe de un campeón del mundo: N´Golo Kanté.

El duro golpe de N´Golo Kanté a Deybi Flores en Arabia

Flores volvió a ser titular con su equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada: Recibir como local a Al-Ittihad de Karim Benzema y el ya mencionado Kanté.

El internacional de Honduras inició el partido y fue uno de los mejores futbolistas de la cancha.

La entrega y la garra del ´Yeye´ fue una de las cosas más resaltables de su equipo y del partido, a tal punto que fue resaltado por la misma Saudi Pro League en redes sociales.

El partido del catracho fue sublime siendo literalmente el mejor futbolista en la cancha para el sitio especializado, Sofascore.

Flores puntuó un impresionante 8.1 gracias a sus 37/42 pases completados y sus 7 recuperaciones durante el encuentro.

Sin embargo, el buen partido de Flores no tuvo recompensa ya que sobre el final al 90+6 Kanté dio el duro golpe: Gol en la última jugada para ganar el partido.

La derrota es durísima para Flores y sus compañeros ya que sentenció la tercera derrota consecutiva en el inicio de la temporada.

De hecho, Al-Najma ha perdido todos sus partidos en la Primera División Saudí por lo que su futuro parece estar muy complicado y sentenciado a pelear descenso.

¿Qué pasó con Romell Quioto?

La derrota ante Al-Ittihad le trajo doble mala noticia al delantero Romell Quioto.

El ´Romántico´ sufrió el nuevo revés de su equipo pero, además, fue suplente y no vio minutos en el partido.

Se debe mencionar que Karim Benzema tampoco jugó en Al-Ittihad.

