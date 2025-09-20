Mientras Romell Quioto y Deybi Flores fueron golpeados por campeón del mundo; esto pasó con Luis Palma

Los legionarios hondureños se siguen preparando para el duelo de la Eliminatoria de Concacaf ante Costa Rica.

Cada uno quiere hacerlo bien en sus clubes, pero este fin de semana no a todos les fue de la mejor forma.

Comenzamos con Romell Quioto y Deiby Flores. Ambos catrachos que juegan para el Al-Najma SC de la primera división de Arabia Saudita, fueron golpeados por N’golo Kanté.

Deiby fue titular y Quioto no tuvo participación en la derrota 0-1 ante Al Ittihad. El campeón del mundo con Francia metió el gol al último minuto de juego.

Kanté, de primera intención, remató con la derecha para marcar un golazo que amargó a los catrachos que no saben ganar en tres partidos (dos derrotas y un empate) desde que llegar al Al-Najma SC.

Luis Palma da la cara por Honduras con asistencia

Todo lo contrario pasó con Luis Palma, el “Bicho” fue clave en la victoria (0-2) del Lech Poznan sobre Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Palma Oseguera dio una brillante asistencia para que su goleador Mikael Ishak marcara. El ex Vida robó la pelota y dio el pase a su compañero que no falló.

Con esto Luis Enrique confirma su buen momento tras fichar por el equipo de Polonia, su objetivo es seguir mejorando para llegar fino al partido contra Costa Rica en octubre.

