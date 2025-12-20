“No me dio”: Washington Ortega rompió el silencio tras ser campeón con Alajuelense y reveló lo que le pasó

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a tocar el cielo y lo hizo a lo grande. Con una victoria 3-1 sobre Saprissa en la final, los rojinegros rompieron una larga espera y celebraron la ansiada Liga 31, desatando una verdadera fiesta en el estadio Alejandro Morera Soto y en todo el liguismo.

En medio de la euforia por el título, una de las voces más esperadas fue la de Washington Ortega. El arquero uruguayo, que vivió una final muy especial desde afuera de la cancha, rompió el silencio tras la consagración y explicó con total sinceridad por qué no pudo estar bajo los tres palos en el partido decisivo.

¿Qué dijo Washington Ortega después del partido?

“Muchísimo, mirá a la gente, una locura. Se lo merecen más que nadie después de tanto tiempo. Se lo merecen mucho y estamos muy agradecidos”, expresó Ortega, visiblemente emocionado por el ambiente y el desahogo de la afición manuda tras años de frustraciones.

El guardameta también se refirió al rol que tuvo Bayron Mora en la final y dejó claro que nunca hubo dudas dentro del grupo. “Estábamos seguros de lo que es él. Competimos de buena manera, él es una gran persona”, comentó, respaldando al joven arquero que terminó siendo protagonista en el partido más importante del torneo.

Washington Ortega celebró el título de Alajuelense.

Sin embargo, Ortega fue más allá y reveló el verdadero motivo que lo dejó fuera de la final, pese a que hizo todo lo posible por estar. “Quería estar en ese partido con toda la gente. Siento que era muy difícil, más allá de la lesión. Estoy todo desgarrado. Hoy me infiltré, pero no pude, tengo todo abierto en el aductor. No me dio”, confesó con crudeza.

Publicidad

Publicidad

ver también Se dijeron de todo: el tenso cruce entre Guillermo Villalobos y Fidel Escobar tras el golazo de Kenay Myrie para Saprissa

A pesar del golpe personal, el arquero priorizó el logro colectivo y dejó claro que el título lo cura todo. “Lo importante es que ganamos y que la gente festeje”, concluyó Ortega, resumiendo el sentimiento de un plantel que supo anteponer el equipo por encima de cualquier situación individual.

Así, Washington Ortega cerró una noche inolvidable para Alajuelense, marcada por el campeonato, la emoción y una confesión que explica el sacrificio silencioso detrás de la tan esperada estrella número 31.