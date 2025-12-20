Ariel Rodríguez necesitó solamente dos palabras para representar el dolor de la afición de Saprissa

La final del Apertura 2025 dejó un golpe durísimo en Tibás. La Liga Deportiva Alajuelense se impuso con autoridad y se quedó con el título, celebrando una noche histórica, mientras que en el bando morado reinó el silencio, la frustración y el dolor por una nueva derrota en el clásico más importante del país.

Saprissa llegó con ilusión, con la serie abierta y el respaldo de su gente, pero en la cancha no logró sostener el nivel necesario para frenar a un rival que fue contundente en los momentos clave. El pitazo final selló la consagración manuda y dejó a los morados enfrentando una de las noches más amargas de los últimos años.

Tras el encuentro, uno de los pocos futbolistas que dio la cara fue Ariel Rodríguez. El delantero y referente del conjunto tibaseño atendió a los medios visiblemente afectado y, con apenas dos palabras, resumió a la perfección el sentimiento que recorría a toda la afición saprissista.

¿Qué dijo Ariel Rodríguez tras la derrota?

“Dolidos, obviamente”, expresó el atacante, antes de enviar un mensaje directo a la grada. “Pedirle disculpas a la afición”, añadió, reconociendo que el equipo no estuvo a la altura en el momento decisivo de la temporada.

Tweet placeholder

La breve pero contundente frase de Ariel Rodríguez se viralizó rápidamente, porque reflejó el sentir de miles de morados que vieron cómo el título se les escapó ante el máximo rival.

Publicidad

Publicidad

ver también “No me dio”: Washington Ortega rompió el silencio tras ser campeón con Alajuelense y reveló lo que le pasó

Un mensaje corto, sincero y cargado de emoción, que simboliza el cierre de un torneo que terminó de la peor manera para Saprissa y que deja muchas preguntas de cara al futuro inmediato del club.