Carlo Costly se mete a polémica por los resultados de las Elecciones en Honduras y del equipo que se burla

Honduras vivió el domingo las Elecciones 2025 en busca de su nuevo presidente, diputados y alcalde para los próximos cuatro años. Carlo Costly, quien quiso entrar al Congreso Nacional, pero se quedó en las primarias, ha dado de qué hablar.

“El Cocherito” aseguró que su voto fue para Salvador Nasralla, famoso narrador de fútbol y con el que tiene una buena relación por todo lo que hizo en la selección de Honduras.

Carlo Costly se mete a polémica: política y deporte

Los resultados de las Elecciones dictan que Nasralla (Partido Liberal) por ahora se encuentra en segundo lugar por pocos votos atrás de Nasry Asfura del Partido Nacional.

Lo que nadie esperaba es que Costly se burlara de Rixi Moncada, candidata a la presidencia por el Partido Libre, que quedó en tercer lugar a pesar de ser de la fuente de los actuales gobernantes de Honduras.

Además, se burló del Real Madrid, que en esta jornada que pasó cayó al segundo lugar de la Liga Española tras quedar empatado 1-1 contra Girona. Costly es gran aficionado del Barcelona.

“Primero buenos días. Segundo el Madrid y tercero Rixi”, escribió en su rede social de Facebook, levantando una gran polémica y recibiendo respuestas de los aficionados.

Esta publicación se hizo viral en pocos segundos, ya que a algunos no les gustó y recibió muchos comentarios.

Las Elecciones 2025 en Honduras definirán a su ganador en las próximas horas cuando acabe el conteo de votos.

