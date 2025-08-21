Julián Martínez recibe la notificación que Honduras y Vinicius tanto estaban esperando en el Alverca FC de Portugal.
El defensor hondureño ya tiene la notificación que tanto estaba buscando para debutar en el fútbol de Portugal.
Ya llegó la noticia que toda Honduras estaba esperando sobre Julián Martínez, defensor catracho que va a debutar en el fútbol de Europa.
La semana pasada el ex Olimpia recibió un revés y no pudo debutar en la Liga de Portugal ante el Sporting Braga, el equipo de Vinicius perdió 3-0.
¿Qué ha pasado con Julián Martínez en el equipo de Vinicius?
Fútbol Centroamérica ha conocido con información de primera línea que el defensor ha sido inscrito de formal oficial en las primera división de Portugal.
José Julián ya queda a disposición de su técnico, Custódio Castro, para poder debutar y puede ser este mismo fin de semana.
Alverca FC juega de visita el lunes 25 de agosto contra el CF Estrela da Amadora. En este encuentro podemos ver los primeros minutos del ex Olimpia.
Julián usará la camisa número tres en su espalda y toda Honduras está a la expectativa de su fútbol en Portugal.
El mercado de fichajes para la temporada 2025-26 ya está abierto. Hasta el 1 de septiembre, todos los clubes de la Liga Portugal Betclic tienen la oportunidad de inscribir nuevos jugadores y renovar contratos.
Los inscritos en el Alverca FC, Julián ha sido el último
