Toda Honduras impactada con lo que dijo Alexy Vega luego de la muerte de Orinson Amaya, presidente de Marathón

Marathón recibió este lunes 01 de diciembre un duro golpe que marcará su historia de aquí en adelante. La fecha quedará marcada en el calendario verdolaga.

Orinson Amaya, presidente del club, murió a sus 52 años debido a un infarto. El mandatario se comenzó a sentir mal y falleció en un centro hospilatario de San Pedro Sula.

El revés llegó hasta los jugadores y uno de los que más dolido estuvo con la noticia fue Alexy Vega, referente del equipo verdolaga y a quien Amaya llevó a vestir la camisa esmeralda.

¿Qué dijo Alexy Vega sobre la muerte de Orinson Amaya?

El volante dejó un desgarrador en sus redes sociales que ha tocado a toda Honduras por el cariño que le confiesa al presidente.

“Mi viejo todavía no lo creo. No tengo palabras para describir este dolor tan grande que nos deja. Gracias por ser un padre más para mí y siempre desearme lo mejor y aconsejarme cada vez que estábamos juntos. Lo llevaré en mi corazón siempre, mi viejo. Descanse en paz mi querido presi”, dijo Vega muy tocado.

También Francisco “Chelito” Martínez dejó palabras que han retumbado en la cabeza de todo aficionado de Marathón, ya que no solo le confiesan respeto, si no que agradecimiento por ayudarlos en su carrera.

“Quiero comenzar por agradecerle el apoyo recibido desde el día uno que llegué a la institución, usted siempre creyó en mí. Gracias por haber sido parte de mi proceso cuando nadie creyó. Usted decidió hacerlo”.

También continuó diciendo: “Mi Presidente, con el corazón lleno de muchos recuerdos hoy le doy estas palabras, despedirme de usted es difícil, pero siempre estará presente en cada charla, en cada partido lo llevaré siempre en mi corazón”.

“La huella que dejó en mi vida será eterna. Honraré su memoria y trabajaré duro hasta lograr el objetivo que tanto anhelamos y por el cual usted tanto trabajó. Descanse en paz mi querido Orinson Amaya. Eterno presi”, cerró.

