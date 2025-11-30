Es tendencia:
De México a Guatemala: el DT de renombre que suena para reemplazar a Luis Fernando Tena en la Selección

Siguen sonando los nombres para sustituir a Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala. Descubre al último candidato.

Luis Fernando Tena – Selección de Guatemala
La Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena atraviesa un momento convulso marcado por el reciente golpe en las Eliminatorias de Concacaf tras no conseguir el boleto a la cita mundialista de 2026.

Recordemos que La Bicolor terminó en el tercer lugar del Grupo A, quedándose sin opciones de avanzar, al igual que El Salvador. En contraste, Panamá logró asegurar su clasificación directa al Mundial, mientras que Surinam obtuvo el boleto al repechaje intercontinental.

Aunque la renovación de Luis Fernando Tena parecía bien encaminada, las condiciones planteadas para extender su vínculo habrían complicado el proceso, abriendo un escenario de incertidumbre trayendo nuevos nombres sobre la mesa.

¿Quién suena desde México para ser el reemplazo de Luis Fernando Tena en Guatemala?

Según la página Maxi Gregory Sports en Facebook, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala tendría en la mira a Ricardo “Tuca” Ferretti como uno de los candidatos serios para asumir la dirección técnica de la selección nacional.

El experimentado entrenador aparecería como alternativa luego de que Luis Tena rechazara continuar al frente del combinado chapín. De acuerdo con la publicación, Ferretti encajaría en el perfil que busca la Federación.

Ricardo “Tuca” Ferretti – DT
No hay “Plan B” en Guatemala

Sin embargo, desde el espacio La Pizarra GT en Youtube, se asegura que dentro de la Federación de Fútbol de Guatemala no existe un “plan B” para reemplazar a Luis Fernando Tena.

Según esta versión, la intención de los directivos es mantener la continuidad del técnico mexicano, respaldando su proyecto y descartando, al menos por ahora, la búsqueda de un nuevo seleccionador.

También se dio a conocer que Luis Fernando Tena actualmente se encuentra en México y será hasta enero cuando entregue una respuesta definitiva sobre su continuidad al frente de Guatemala.

En caso de aceptar seguir en el proyecto, lo haría acompañado de su mismo cuerpo técnico, manteniendo así la estructura de trabajo que ha sostenido durante su proceso con la selección.

