Platense adelanta la verdad sobre el futuro de Erick Puerto y su posible llegada a Olimpia

El jugador de Platense ha llamado la atención de clubes grandes en Honduras y también otros que lo podría convertir en legionario.

Erick Puerto ha sido el foco de diferentes especulaciones que lo ubican en el radar de Olimpia, clubes de la MLS y hasta otros de Chipre, según diversos reportes al cierre del Clausura 2026.

El sábado, el delantero estuvo presente en el estadio Francisco Morazán para ver el duelo entre Real España y Olimpia por las triangulares que terminó con triunfo para el cuadro sampedrano.

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En ese contexto, el presidente de Platense, Christian Andrés aseguró que se tratan únicamente de especulaciones, pero que de momento no existe una oferta concreta por el delantero.

“La verdad que en el torneo pasado todo lo que se dijo fueron especulaciones y en este momento pasa exactamente lo mismo. Sin duda que, porque cierra el torneo, hay interés, equipos, representantes que preguntan por él, pero más allá de eso, nada concreto”, aseguró Andrés en entrevista con Américo Navarrete.

El mandamás del cuadro escualo también explicó que Puerto posee contrato con el Platense hasta 2028, por lo que su salida del club no será tan sencilla de cara a la siguiente temporada.

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La renovación de Raúl Cáceres

Andrés también añadió que el entrenador Raúl Cáceres renovó su contrato por tres años y que ya está trabajando en la reestructuración del plantel que sufrirá entre cinco y seis bajas; siendo el colombiano Javier Orovio como la primera salida confirmada.

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