Advierte a Herediano: Hernán Medford le manda un mensaje al Team tras el pase de Saprissa a la final

Saprissa superó a Liberia y jugará la final del Torneo Clausura de Costa Rica contra Herediano.

El Deportivo Saprissa está en la final de la Liga Promérica. Jugará su segunda final en el semestre después de haber ganado el Torneo de Copa. Este domingo, el Monstruo superó a Liberia por 2-0 y se quedó con la serie por 3-1 en el resultado global.

Ahora, la final será contra el Club Sport Herediano, que eliminó a Cartaginés este sábado en el Carlos Alvarado. En la previa del primer partido que se jugará el miércoles en La Cueva, Hernán Medford le dejó un mensaje al conjunto rojiamarillo.

“Nosotros necesitamos ganar los primeros partidos para buscar la Gran Final, será cerrado como siempre ha sido. Estamos donde queremos estar, era un objetivo, ahora queremos ir a la otra final para buscar ser campeones. El miércoles va a ser una fiesta“, avisó Medford sobre el objetivo del Monstruo.

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“Aún falta, es una realidad, a unos les gusta y a otros no, esto es capacidad, a mí nadie me ha regalado nada. He jugado finales, he ganado, he perdido, tengo títulos afuera. Ojalá, hay que jugarlo, pero uno puede soñar con tener otro título“, agregó el técnico morado.

¿Qué necesita Saprissa para cumplir el objetivo de Hernán Medford?

Para ser campeón y conseguir la estrella 41, Saprissa debe ganar la serie que iniciará este miércoles en La Cueva y se cerrará el próximo sábado por la noche en el Carlos Alvarado.

Si el Monstruo se impone en el global al término del partido en Santa Bárbara, jugará nuevamente una serie a ida y vuelta contra Herediano, la cual tendrá que ganar para ser campeón definitivamente.

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En resumen