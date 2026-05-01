Erick Puerto confirma que se va de Platense: la respuesta definitiva al interés del Olimpia

El Platense dice adiós a su máxima figura. Tras la eliminación del equipo en la liguilla, se ha confirmado que Erick Puerto no seguirá vistiendo la camiseta del “Tiburón” para la próxima temporada.

El delantero dejó una huella imborrable en su paso por el club. Según datos del periodista Álvaro de la Rocha, Puerto cerró su primera temporada en la Primera División con una cifra impresionante: 25 goles en 41 partidos, números que lo colocan como uno de los atacantes más efectivos del país.

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El último partido de Puerto con los selacios fue amargo en el resultado, tras caer 3-0 ante Olimpia, quedando fuera de la pelea por el título. Sin embargo, al finalizar el encuentro en la zona mixta, el jugador habló con calma sobre su futuro y los rumores que lo vinculan con equipos grandes y el extranjero.

Al ser consultado sobre el interés del Olimpia y otros clubes de Centroamérica, el atacante se mostró honrado: “El que te quiera un equipo grande como Olimpia es de admirar. La gente te quiere, te pide, pero yo sigo trabajando y siempre confiando en Dios”, expresó Puerto.

A pesar de los fuertes rumores que lo sitúan en la cueva del “León”, el delantero fue claro al asegurar que, de momento, no hay nada firmado: “No, hasta la fecha no; ningún acercamiento, solo son los rumores de la prensa”, aclaró.

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Aunque jugar en un equipo grande de Honduras es una opción que no descarta, Erick Puerto tiene la mirada puesta fuera de las fronteras. Cuando se le preguntó por su destino ideal, el goleador no dudó en señalar hacia el norte.

“Primeramente arriba, a la Liga de Estados Unidos (MLS), y esperemos a ver qué dice Dios”, confesó, dejando abierta la posibilidad de que su próximo destino sea el fútbol estadounidense.

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Por ahora, la afición del Platense se despide de un jugador que, en poco tiempo, demostró tener el olfato goleador necesario para triunfar en cualquier liga.