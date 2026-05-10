Liberia eliminado: asistente de José Cardozo rompe el silencio sobre el futuro del DT que quiere Alajuelense

Tras caer ante Saprissa, el cuerpo técnico de Liberia rompió el silencio sobre los rumores que vinculan a José Saturnino Cardozo con Alajuelense.

El sueño del Municipal Liberia en el Torneo Clausura 2026 llegó a su fin tras caer en la serie de semifinales ante el Deportivo Saprissa. Pero más allá del dolor por la eliminación en “La Cueva”, la gran incógnita que se robó la atención al cierre del partido fue el futuro del director técnico José Saturnino Cardozo, cuyo nombre suena con mucha fuerza en Liga Deportiva Alajuelense.

Debido a que el entrenador paraguayo fue expulsado al cierre del compromiso ante los morados, no pudo presentarse a la protocolar conferencia de prensa. En su lugar, los micrófonos fueron asumidos por su asistente técnico, Fabrizio Ronchetti.

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“Es entendible que muchos equipos se lo quieran llevar”

Como era de esperarse, la prensa no tardó en consultar a Ronchetti sobre si este había sido el último partido de “Pepe” Cardozo al mando del conjunto de la Ciudad Blanca. El contrato del estratega vence el próximo 30 de junio y, a pesar de los esfuerzos de la directiva liberiana por retenerlo, el interés manudo parece tentador.

Ronchetti tuvo que maniobrar ante las preguntas sobre el destino del cuerpo técnico que él también integra, sabiendo que el exitoso trabajo realizado en Liberia, llevándolos a dos semifinales consecutivas tras 16 años de sequía, ha puesto a Cardozo en la vitrina de la Liga.

Fabrizio Ronchetti fue consultado acerca del futuro de José Saturnino Cardozo (ADM Liberia).

“Eso es algo muy personal, él lo analizará. El profe está muy contento acá en Liberia, se adaptó muy bien en la ciudad. También sé que esto es deporte, es fútbol, es entendible que muchos equipos se lo quieran llevar, ha demostrado trabajo y constancia“, admitió el ex futbolista uruguayo, sin dar mayores detalles sobre una decisión definitiva.

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Ronchetti no ocultó que el futuro del cuerpo técnico aurinegro se mantiene incierto: “No puedo responder sobre el futuro de Liberia, todavía no sabemos si vamos a continuar, sé que pase lo que pase la directiva tomará las mejores decisiones como lo ha venido haciendo”.

Con la eliminación consumada, los próximos días serán vitales para definir si Cardozo acepta el reto rojinegro o decide extender su idilio con el Municipal Liberia.

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En síntesis

Con el contrato de Cardozo venciendo este 30 de junio, la eliminación ante Saprissa marca el inicio de una semana clave para definir si renueva con Liberia o cambia de aires.

Su asistente Fabrizio Ronchetti calificó como “entendible” que equipos como Alajuelense busquen al paraguayo tras su destacada gestión.

Mientras Liberia le puso un ultimátum para renovar, el entorno del técnico maneja opciones reales en la Liga.