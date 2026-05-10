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Futbolista de Olimpia en el ojo del huracán: rompe el silencio tras gesto obsceno en derrota ante Real España

El futbolista podría ser castigado de oficio por la Comisión de Disciplina tras haber realizado un gesto en contra de la afición de Real España.

José Rodas

Por José Rodas

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El futbolista podría ser castigado de oficio por obsceno gesto en la derrota ante Real España. Foto: X Olimpia.
El futbolista podría ser castigado de oficio por obsceno gesto en la derrota ante Real España. Foto: X Olimpia.

El futbolista de Olimpia Didier Paguada está en el ojo del huracán tras la derrota del club melenudo ante Real España (3-1). El jugador cayó en las provocaciones de la afición aurinegra y realizó un gesto obsceno.

Paguada de 20 años fue captado realizando los gestos una vez culminó el encuentro. Primero hizo la señal de silencio a la afición de Real España y posteriormente se tomó sus genitales en respuesta a las provocaciones de la gente.

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Las imágenes inmediatamente se viralizaron en las redes sociales, donde se han desatado las críticas en contra del jugador olimpista considerado como una de las promesas del fútbol hondureño.

Ante la situación, el jugador rompió el silencio y a través de sus redes sociales publicó un comunicado como muestra de su arrepentimiento. Paguada aseguró que su gesto va en contra de los valores con los que fue criado y tampoco representan los valores del club.

Así fue captado el jugador de Olimpia que podría ser castigado de oficio. Foto: Redes sociales.

Así fue captado el jugador de Olimpia que podría ser castigado de oficio. Foto: Redes sociales.

Las palabras de Didier Paguada

Quiero pedir disculpas por la señal obscena que realicé. Reconozco que estuvo mal y que no refleja la educación ni los valores con los que fui criado, ni tampoco los valores que representa el escudo que defiendo”

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“Siempre me han enseñado a actuar con respeto hacia los demás, y lamento profundamente haber reaccionado de esa manera. Asumo completamente mi error y ofrezco una disculpa a todas las personas que pudieron sentirse ofendidas”.

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“Espero puedan aceptar estas disculpas y reitero mi compromiso de actuar con el respeto que corresponde”.

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