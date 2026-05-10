De lujo: La gran asistencia que Manotas Mejía dio en la goleada de Nacional y que ya da de que hablar

Nacional firmó una actuación contundente al golear 4-0 a Cerro en el Gran Parque Central, en un partido que tuvo como gran protagonista al delantero Maxi Gómez, autor de un triplete, pero también a una figura inesperada: el portero panameño Luis “Manotas” Mejía.

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El conjunto tricolor cerró su participación en el Torneo Apertura de Panamá con 22 puntos, ubicándose en la séptima posición y poniendo fin a una racha negativa de cuatro partidos sin ganar, incluyendo dos derrotas consecutivas a nivel local.

Aunque los goles se llevaron los reflectores, el rendimiento del guardameta canalero fue determinante. No solo respondió bajo los tres palos, sino que también aportó en ataque, demostrando su versatilidad en un encuentro clave.

La asistencia de Mejía que sorprendió a todos

El momento más llamativo del partido llegó con el primer gol, cuando Luis Mejía se convirtió en protagonista inesperado al brindar una espectacular asistencia desde su propia área: un pelotazo largo que tomó mal parada a la defensa rival.

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La jugada fue aprovechada por Maxi Gómez, quien tras el bote del balón definió con precisión para abrir el marcador. Una acción que evidenció la visión y técnica del portero panameño, sumando un aporte ofensivo poco común en su posición.

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Además de su asistencia, “Manotas” tuvo intervenciones clave durante el partido, consolidando su regreso tras una lesión que lo había mantenido fuera de ritmo competitivo.

Su nivel reciente ya había dado señales positivas, especialmente tras detener un penal en un partido anterior, lo que confirma su buen momento bajo los tres palos.

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Este rendimiento no pasa desapercibido para la Selección de Panamá, donde Mejía se perfila como una de las piezas importantes de cara a la Copa del Mundo 2026, aportando seguridad en el arco y ahora también sorpresa en ataque.