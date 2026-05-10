Carlos Argueta deja mensaje que golpea a Motagua en medio de rumores que lo acercan a Olimpia

Tras su paso por Motagua, el lateral del Olancho FC dejó caer un mensaje que seguro golpeará a toda la afición del Ciclón Azul.

Carlos Argueta atraviesa por uno de los momentos más dulces en la Liga Nacional de Honduras; el lateral del Olancho FC se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del Clausura 2026.

Luego del triunfo de Los Potros, el exjugador del Ciclón Azul aseguró que para él, ganarle siempre tendrá más “sazón”, mensaje que seguramente llegará a la afición de Motagua.

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“Siempre me gusta ganar, pero tiene un poquito ahí más de sazón ganarle a Motagua. Creo que siempre trabajo para eso, para ganar, más ahora en estas instancias, porque todo lo que llegamos y lo que ya estaba en este club, estamos con esa mentalidad de quedar campeón, dar ese paso que le falta a Olancho y esperemos en Dios que se pueda dar”, aseguró Argueta.

Por otro lado, Argueta reconoció que el equipo que dirige Javier López es uno de los candidatos para quedarse con el título, pero ellos estarán juntos con el objetivo de llegar a la gran final.

“Se vuelve complicada la recta final porque Motagua es el favorito, igual nosotros tenemos que seguir como grupo unidos. Creo que también pasó mucho por creer, por estar unidos. Justo en el partido de hoy nos marcan y no nos desesperamos. Por ahí sabíamos que teníamos la capacidad de darle vuelta al marcador. Lo hicimos y bueno, esperamos en Dios, como le digo, el día martes poder hacerlo de nuevo”, opinó.

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Olimpia lo tiene en el radar

Diversos informes revelan que elOlimpia de Eduardo Espinel tiene como objetivo reforzar los costados y Carlos Argueta sería el elegido para la banda derecha ante la posible salida de Kevin Güity al extranjero.

De momento solamente son rumores, pero de concretarse, Argueta se uniría a la extensa lista de jugadores que jugaron para ambos equipos.