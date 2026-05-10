Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

No es Motagua ni Marathón: el futuro de Kilmar Peña da un giro inesperado y jugaría en este equipo de Honduras

El jugador fue uno de los máximos anotadores del torneo y estaría cerca de tener un nuevo club tras finalizar su contrato.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Kilmar Peña es uno de los goleadores del Clausura 2026 en la Liga de Honduras. Foto: Lobos UPNFM.
Kilmar Peña es uno de los goleadores del Clausura 2026 en la Liga de Honduras. Foto: Lobos UPNFM.

Kilmar Peña se consolidó como uno de los goleadores del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional vistiendo la camisa de los Lobos de la UPNFM que no lograron entrar en las triangulares finales.

Peña sumó once anotaciones en el torneo, colocándose como una de las piezas claves para el equipo que dirige Salomón Nazar. Sin embargo, al delantero se le venció su contrato con el cuadro universitario.

Tota Medina se olvida del Victoria: el impensado club de Honduras que lo firmaría

ver también

Tota Medina se olvida del Victoria: el impensado club de Honduras que lo firmaría

Esa situación ha provocado que Kilmar Peña levante el interés del Génesis PN de cara al próximo torneo, según conoció Fútbol Centroamérica. El cuadro canino ya ha sondeado al delantero que estaría abierto a la posibilidad de enfrentar un nuevo reto.

Es importante mencionar que, en el presente Clausura 2026, el Génesis tiene como máximo anotador al lateral izquierdo Gabriel Araújo (5), por lo que Peña se ha convertido en el atacante objetivo para reforzar el equipo.

Sin embargo, el cuadro canino no la tendrá fácil, debido al alto inerés que poseen los Lobos en renovar al futbolista y tendrán que presentar una oferta económica que llene las expectativas del goleador.

Recomendado por Francis Hernández: el jugador de Motagua que vinieron a ver desde España para ficharlo

ver también

Recomendado por Francis Hernández: el jugador de Motagua que vinieron a ver desde España para ficharlo

“Ya se me terminó el contrato y a partir de ahora quedo libre. Que sea lo que Dios quiera, yo pongo todo en manos de Dios”, confirmó el jugador tras el doblete que le anotó a Motagua en la última jornada de las vueltas regulares.

Publicidad
Kilmar Peña también pasó por el Marathón de San Pedro Sula. Foto: Lobos UPNFM.

Kilmar Peña también pasó por el Marathón de San Pedro Sula. Foto: Lobos UPNFM.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Carlos Argueta deja mensaje que golpea a Motagua en medio de rumores que lo acercan a Olimpia
Honduras

Carlos Argueta deja mensaje que golpea a Motagua en medio de rumores que lo acercan a Olimpia

Tota Medina se olvida del Victoria: el impensado club de Honduras que lo firmaría
Honduras

Tota Medina se olvida del Victoria: el impensado club de Honduras que lo firmaría

Jeaustin Campos le manda un convicente mensaje al árbitro que para el juego contra Olimpia en Tegucigalpa
Honduras

Jeaustin Campos le manda un convicente mensaje al árbitro que para el juego contra Olimpia en Tegucigalpa

Eduardo Espinel explica por qué Olimpia fue superado por Real España y advierte al equipo de Jeaustin Campos
Honduras

Eduardo Espinel explica por qué Olimpia fue superado por Real España y advierte al equipo de Jeaustin Campos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo