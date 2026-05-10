No es Motagua ni Marathón: el futuro de Kilmar Peña da un giro inesperado y jugaría en este equipo de Honduras

El jugador fue uno de los máximos anotadores del torneo y estaría cerca de tener un nuevo club tras finalizar su contrato.

Kilmar Peña se consolidó como uno de los goleadores del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional vistiendo la camisa de los Lobos de la UPNFM que no lograron entrar en las triangulares finales.

Peña sumó once anotaciones en el torneo, colocándose como una de las piezas claves para el equipo que dirige Salomón Nazar. Sin embargo, al delantero se le venció su contrato con el cuadro universitario.

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Esa situación ha provocado que Kilmar Peña levante el interés del Génesis PN de cara al próximo torneo, según conoció Fútbol Centroamérica. El cuadro canino ya ha sondeado al delantero que estaría abierto a la posibilidad de enfrentar un nuevo reto.

Es importante mencionar que, en el presente Clausura 2026, el Génesis tiene como máximo anotador al lateral izquierdo Gabriel Araújo (5), por lo que Peña se ha convertido en el atacante objetivo para reforzar el equipo.

Sin embargo, el cuadro canino no la tendrá fácil, debido al alto inerés que poseen los Lobos en renovar al futbolista y tendrán que presentar una oferta económica que llene las expectativas del goleador.

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“Ya se me terminó el contrato y a partir de ahora quedo libre. Que sea lo que Dios quiera, yo pongo todo en manos de Dios”, confirmó el jugador tras el doblete que le anotó a Motagua en la última jornada de las vueltas regulares.

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