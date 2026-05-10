Mensaje aberrante: el ataque contra Fernán Faerron y Laura Ortega que genera repudio en Herediano y Cartaginés

Una aficionada de Herediano denunció una serie de agresiones verbales dirigidas a Fernán Faerron y su familia.

Una aficionada del Club Sport Herediano denunció a través de sus redes sociales el comportamiento de un grupo de personas durante el partido de vuelta de las semifinales en el estadio Carlos Alvarado.

En su cuenta de TikTok, Jazmín Cortés relató una serie de agresiones verbales dirigidas a Fernán Faerron, defensor de Cartaginés con pasado florense, y su familia.

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Insultos hacia la familia de Fernán Faerron

La situación inició con gritos hacia el zaguero y su esposa, Laura Ortega. “Todos sabemos que Fernán Faerron no se da a querer. Ok, eso no es novedad para nadie. Pero estos cinco idiotas se ponen a gritar cosas de Laura, quien incluso no va a los partidos por eso”, relató la testigo.

Posteriormente, los ataques se enfocaron en la hija del futbolista, una bebé de apenas un año de edad. La aficionada detalló el tono repudiable de los comentarios que se escucharon en la grada: “Decían: ‘ojalá su hija se muera’, ‘ojalá apuñalen a su hija’. Por amor a Dios”.

Cortés agregó que esta situación generó incomodidad entre los demás asistentes que se encontraban en ese sector del estadio. “Todas las personas alrededor nos quedamos viendo porque hasta daba vergüenza escuchar eso”, explicó en su publicación.

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Fernán Faerron fue víctima de un ataque repudiable en el Carlos Alvarado (Instagram).

Agresión al personal y comentarios racistas

Además de los ataques hacia la familia de Faerron, la aficionada expuso que este mismo grupo arremetió contra un oficial de seguridad. Según comentó, el guarda simplemente estaba cumpliendo con sus funciones cuando los sujetos comenzaron a insultarlo y lo mandaron a sentarse.

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Finalmente, la denuncia pública concluyó señalando insultos discriminatorios dirigidos hacia otro jugador que se encontraba en el terreno de juego. “Cuando pensé que el retraso había quedado ahí… empezaron a gritarle a Haxzel Quirós ‘hijueputa indígena’”, sentenció Cortés.

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En síntesis

La denuncia señala que un grupo de sujetos gritó frases como “ojalá apuñalen a su hija” hacia la bebé de Faerron y Laura Ortega.

La testigo afirmó haber escuchado insultos racistas hacia el jugador Haxzel Quirós.

Los mismos individuos también habrían agredido verbalmente a un oficial de seguridad que intentaba mantener el orden en el Estadio Carlos Alvarado.