Saprissa 1-0 Liberia EN VIVO: vea el golazo de Jefferson Brenes – minuto a minuto de la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de Costa Rica

Saprissa recibirá hoy a Liberia desde las 4:00 p.m. , en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

El partido será transmitido en suelo costarricense por la señal de FUTV .

Confirmados los once elegidos por Hernán Medford para ir en busca del pase a la final.

Luis Paradela aún no se encuentra al 100% luego de la lesión muscular sufrida en el cierre de la fase regular. Mariano Torres y Fidel Escobar purgarán su segundo juego de suspensión.

José Saturnino Cardozo va por el batacazo en San Juan de Tibás con estos once soldados aurinegros:

El equipo pampero jugó una única final en el Verano 2009 , en la cual derrotó a Herediano. De sacar la clasificación en La Cueva, jugaría su segunda final y también contra el Team.

15:39hs Así luce la gradería sur en La Cueva que le suspendieron a Saprissa

La ida fue 1-1. En caso de que vuelvan a empatar (por cualquier resultado), el juego se decidirá en el tiempo extra . De persistir la igualdad en los dos tiempos de 15', todo se definirá en los penales .

El conjunto florense superó a Cartaginés por 1-0 en el resultado global y espera al ganador entre Saprissa y Liberia. La ida podría jugarse el próximo miércoles .

16:07hs El tifo y la frase que colocó la afición morada para recibir a Saprissa

Saprissa y Liberia se estudian. Hasta el momento no hay llegadas a las porterías.

Tomás Rodríguez pudo poner en ventaja al Monstruo, pero se encontraba fuera de juego al momento de la definición.

Marianela Araya indica que el partido irá hasta los 50'. Un partido bastante accidentado y con muchos cortes.

Nuevamente Tomás Rodríguez se encuentra en fuera de juego luego de marcar. Tiro libre indirecto para Liberia.

17:26hs 58' | Saprissa se queda con las ganas de gritar el segundo

Se marcha John Paul Ruiz muy silbado por la afición. También sale Thobías Arévalo. Ingresan Randy Ramírez y Yoserth Hernández.

Siga por acá el minuto a minuto de Saprissa vs. Liberia, que definirán al último finalista del Torneo Clausura 2026. El vencedor, se medirá a Herediano.

Llegó el momento de la verdad para Deportivo Saprissa y Municipal Liberia, que este domingo disputarán en “La Cueva” el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 con un objetivo claro: destrabar el empate 1-1 de la ida para avanzar a la final de segunda fase.

Pese a las bajas de Mariano Torres, Fidel Escobar, Pablo Arboine y Luis Paradela, quien finalmente también se perderá la revancha, los morados salieron vivos de Ciudad Blanca gracias al gol de Ariel Rodríguez al minuto 64. La diana de los liberianos corrió por cuenta de Néstor Tobías Arévalo (5′).

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El equipo de José Saturnino Cardozo, que dice presente en la postemporada por segunda vez en su historia, sueña con dar un golpe como el de 2009 ante una escuadra de Hernán Medford urgida por avanzar para seguir con chances de saciar la sed de títulos que perturba al saprissismo hace casi dos años.