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Clausura 2026

Saprissa 1-0 Liberia EN VIVO: vea el golazo de Jefferson Brenes – minuto a minuto de la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de Costa Rica

Siga por acá el minuto a minuto de Saprissa vs. Liberia, que definirán al último finalista del Torneo Clausura 2026. El vencedor, se medirá a Herediano.

80' | Saturnino Cardozo se juega todo en Liberia

Se marcha John Paul Ruiz muy silbado por la afición. También sale Thobías Arévalo.
Ingresan Randy Ramírez y Yoserth Hernández.

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78' | Más cambios en Saprissa

Se despide Orlando Sinclair. En su lugar entra el goleador Ariel Rodríguez.

70' | Hernán Medford también realiza modificaciones

Ingresan Marvin Loría y Gerson Torres. Salen David Guzmán y Bancy Hernández.

64' | Saturnino Cardozo mueve el equipo

Se van: Yeison Molina, Jared Ríos y Erick Torres.
Entran: Sebastián Padilla, Mauricio Villalobos y Abner Hudson

58' | Saprissa se queda con las ganas de gritar el segundo

Nuevamente Tomás Rodríguez se encuentra en fuera de juego luego de marcar. Tiro libre indirecto para Liberia.

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45' | Inicia la SEGUNDA MITAD

Ya está en marcha el segundo tiempo. Saprissa 1-0 Liberia.

El dato que pone a Saprissa en la final

Así fue el gol de Jefferson Brenes para el 1-0

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52' | David Gómez pita el final de la primera parte

Antes del final de la primera etapa, fue amonestado Joaquín Alonso Hernández.

¡¡¡¡GOOOOOLLLLL DE SAPRISSA!!!!!

Jefferson Brenes abre el marcador en la última jugada del primer tiempo. 

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48' | Otra amarilla en Liberia

John Paul Ruiz es amonestado por una falta táctica. El lateral evita el contragolpe morado.

45' | Cinco minutos más se jugarán

Marianela Araya indica que el partido irá hasta los 50'. Un partido bastante accidentado y con muchos cortes.

26' | Primer amonestado en el partido

David Gómez le muestra la tarjeta amarilla a Erick Cubo Torres.

25' | Gol de Saprissa anulado por fuera de juego

Tomás Rodríguez pudo poner en ventaja al Monstruo, pero se encontraba fuera de juego al momento de la definición.

17' | Sin emociones en La Cueva

Saprissa y Liberia se estudian. Hasta el momento no hay llegadas a las porterías.

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El tifo y la frase que colocó la afición morada para recibir a Saprissa

0' | INICIA EL PARTIDO EN LA CUEVA

David Gómez pita el inicio del encuentro. Ya juegan Saprissa-Liberia.

Herediano espera por su rival

El conjunto florense superó a Cartaginés por 1-0 en el resultado global y espera al ganador entre Saprissa y Liberia. La ida podría jugarse el próximo miércoles.

¿Qué pasa si el partido termina empatado?

La ida fue 1-1. En caso de que vuelvan a empatar (por cualquier resultado), el juego se decidirá en el tiempo extra. De persistir la igualdad en los dos tiempos de 15', todo se definirá en los penales.

Así luce la gradería sur en La Cueva que le suspendieron a Saprissa

Imagen
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Liberia quiere romper la historia

El equipo pampero jugó una única final en el Verano 2009, en la cual derrotó a Herediano. De sacar la clasificación en La Cueva, jugaría su segunda final y también contra el Team.

¡EL XI DE LIBERIA!

José Saturnino Cardozo va por el batacazo en San Juan de Tibás con estos once soldados aurinegros:

(ADM Liberia).

(ADM Liberia).

Bajas sensibles en el cuadro morado.

Luis Paradela aún no se encuentra al 100% luego de la lesión muscular sufrida en el cierre de la fase regular. Mariano Torres y Fidel Escobar purgarán su segundo juego de suspensión.

¡ASÍ FORMA SAPRISSA!

Confirmados los once elegidos por Hernán Medford para ir en busca del pase a la final.

(Deportivo Saprissa).

(Deportivo Saprissa).

¿Dónde ver a Saprissa vs. Liberia?

El partido será transmitido en suelo costarricense por la señal de FUTV.

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Será el quinto cruce entre ambos en este semestre

  • 15/2 — Liberia 0-1 Saprissa
  • 25/3 — Liberia 1-1 Saprissa (Torneo de Copa, semifinal de ida)
  • 29/3 — Saprissa 1-1 Liberia (Torneo de Copa, semifinal de vuelta)
  • 12/4 — Saprissa 1-2 Liberia

¿A qué hora es el partido?

Saprissa recibirá hoy a Liberia desde las 4:00 p.m., en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Saprissa vs. Liberia!

En FCA le traemos todas las incidencias de este crucial partido.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Jorkaeff Azofeifa protege la bola ante la marca de Sahwn Johnson.
© Prensa SaprissaJorkaeff Azofeifa protege la bola ante la marca de Sahwn Johnson.

Llegó el momento de la verdad para Deportivo Saprissa y Municipal Liberia, que este domingo disputarán en “La Cueva” el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 con un objetivo claro: destrabar el empate 1-1 de la ida para avanzar a la final de segunda fase.

Pese a las bajas de Mariano Torres, Fidel Escobar, Pablo Arboine y Luis Paradela, quien finalmente también se perderá la revancha, los morados salieron vivos de Ciudad Blanca gracias al gol de Ariel Rodríguez al minuto 64. La diana de los liberianos corrió por cuenta de Néstor Tobías Arévalo (5′).

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El equipo de José Saturnino Cardozo, que dice presente en la postemporada por segunda vez en su historia, sueña con dar un golpe como el de 2009 ante una escuadra de Hernán Medford urgida por avanzar para seguir con chances de saciar la sed de títulos que perturba al saprissismo hace casi dos años.

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