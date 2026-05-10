Saprissa 1-0 Liberia EN VIVO: vea el golazo de Jefferson Brenes – minuto a minuto de la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de Costa Rica

Llegó el momento de la verdad para Deportivo Saprissa y Municipal Liberia, que este domingo disputarán en “La Cueva” el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 con un objetivo claro: destrabar el empate 1-1 de la ida para avanzar a la final de segunda fase.
Pese a las bajas de Mariano Torres, Fidel Escobar, Pablo Arboine y Luis Paradela, quien finalmente también se perderá la revancha, los morados salieron vivos de Ciudad Blanca gracias al gol de Ariel Rodríguez al minuto 64. La diana de los liberianos corrió por cuenta de Néstor Tobías Arévalo (5′).
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El equipo de José Saturnino Cardozo, que dice presente en la postemporada por segunda vez en su historia, sueña con dar un golpe como el de 2009 ante una escuadra de Hernán Medford urgida por avanzar para seguir con chances de saciar la sed de títulos que perturba al saprissismo hace casi dos años.