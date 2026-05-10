El FC Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, en un Clásico que puede ser determinante en la lucha por LaLiga EA Sports.
Los dirigidos por Hansi Flick llegan como líderes con 88 puntos y con la gran oportunidad de coronarse campeones si consiguen al menos un empate ante su eterno rival.
Real Madrid, por su parte, aparece segundo con 77 unidades y está obligado a ganar para seguir con vida en la pelea por el título.
Recordemos que el Clásico se jugará hoy domingo 11 de mayo en el Camp Nou a las 1:15 pm de Centroamérica, las 2:15 pm de Panamá.
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