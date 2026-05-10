11:27hs ¿Cómo llega Barcelona?

Barcelona llega al Clásico en un gran momento y muy cerca de conquistar LaLiga.

El equipo dirigido por Hansi Flick lidera el campeonato con 88 puntos en 34 partidos disputados, sacándole una ventaja importante al Real Madrid a falta de pocas jornadas para el cierre de la temporada.

Además, el conjunto blaugrana viene de una victoria 2-1 ante Osasuna, resultado que le permitió mantener el control absoluto de la tabla. Ahora, frente a su máximo rival, el Barça podría coronarse campeón si logra al menos un empate en el Spotify Camp Nou.