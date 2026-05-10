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Barcelona 2-0 Real Madrid EN VIVO: comienza el segundo tiempo – minuto a minuto del Clásico que puede definir LaLiga de España

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una nueva edición del Clásico español donde los culés pueden gritar campeón ante su gente.

61´ Cambios en Barcelona

Salen: Rashford y Dani Olmo

Entran: Raphinha y Frenkie de Jong

 

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58´ ¡Thibaut Courtois salvador!

Courtois le sacó un mano a mano a Ferran Torres y salvó al Madrid del tercero. 

50´ Barcelona busca el tercero

El segundo tiempo arrancó con un Barcelona en busca del tercero en el marcador. Domina a un Madrid que no puede salir de su propia área. 

¡EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Quedan 45 minutos para definir todo. 

45´ ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

Un Barcelona superior le está ganando 2-0 al Real Madrid con goles de Rashford y Ferran Torres.

Con este resultado el equipo catalán es campeón de liga. 

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40´ ¡Se rinde el estadio ante Hansi Flick!

Todo el Camp Nou coreando el nombre del entrenador alemán. No solo por cómo juega el equipo, recordemos que horas antes de este Clásico se informó el fallecimiento de su padre. 

35´ ¡Marcus Rashford tuvo el tercero!

La tocaron todos saliendo jugando desde atrás y tras un pase filtrado, Rashford no pudo en el mano a mano contra Thibaut Courtois y mandó el balón a un costado del travesaño. 

28´ ¡No hay respuesta del Real Madrid!

El Madrid intenta hacer daño a través de las individualidades de Vinicius, pero sin resultados para lastimar con seriedad la potería de Joan García. 

23´¡Se escucha el olé,olé,olé!

El Barcelona comienza a tocar el balón de un lado al otro sin que el Real Madrid pueda recuperarla y desde las gradas se escucha el olé,olé,olé!

21´ ¡La tuvo Gonzalo!

No se puede creer el mano a mano que desperdició Gonzalo tras la salida de Joan García. No pudo descontar el Real Madrid

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17´ ¡GOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

Gran jugada colectiva, asistencia de Dani Olmo y apareció Ferran Torres para marcar el segundo del FC Barcelona

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10´ El Madrid intenta responder

Luego del golazo de Marcus Rashford el Real Madrid ha buscado el empate a través de dos pelotas detenidas sin mucha fortuna de cara al arco de Joan García. 

7´ ¡GOOOOOOOOOLL DEL BARCELONA!

Golazo de Marcus Rashford de tiro libre. Se adelanta el Barcelona 1-0 Real Madrid. 

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4´ ¡La tuvo el Barcelona!

Gran avance por parte de Fermín López por la banda izquierda descolocando a toda la defensa del Real Madrid y cuando vino el pase filtrado al punto penal para Marcus Rashford, cerró muy bien la última línea blanca. 

2´ ¡Ambientazo en el Spotify Camp Nou!

Primeros minutos del partido y el estadio es una caldera.  Barcelona toma la iniciativa a través de la posesión de la pelota y el Madrid espera aprovechar la velocidad en alguna contra. 

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¡COMIENZA EL PARTIDO!

¡Ya rueda el balón en el Camp Nou!  ¡Juegan Barcelona - Real Madrid!

¡Así fue la llegada del Real Madrid!

La llegada del Real Madrid al Spotify Camp Nou.

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¡Día especial para Joan García!

El guardameta Joan García estará disputando su primer clásico jugando de local.

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¡Todo listo en Real Madrid!

Ya todo preparado en el equipo visitante para una nueva edición del Clásico.

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La llegada del Barcelona al Camp Nou

Así llegó el equipo local para ajustar los últimos detalles del Clásico.

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¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!

Así sale jugando el FC Barcelona de Hansi Flick y el Real Madrid de Arbeloa. 

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Los últimos enfrentamientos entre ambos

Los últimos Clásicos entre Barcelona y Real Madrid han estado marcados por partidos muy cerrados, intensos y con muchos goles.

Incluso, el conjunto azulgrana llega con ventaja en los enfrentamientos más recientes.

  • 11/01/2026 | Supercopa de España (Final): Barcelona 3-2 Real Madrid
  • 26/10/2025 | LaLiga (Jornada 10): Real Madrid 2-1 Barcelona
  • 11/05/2025 | LaLiga (Jornada 35): Barcelona 4-3 Real Madrid
  • 26/04/2025 | Copa del Rey (Final): Barcelona 3-2 Real Madrid
  • 12/01/2025 | Supercopa de España (Final): Real Madrid 2-5 Barcelona

Las bajas que tendrá el Real Madrid

El Real Madrid llega a este encuentro con varias bajas importantes:

  • Rodrygo, por rotura del ligamento cruzado.
  • Éder Militão, por lesión muscular.
  • Arda Güler, por lesión muscular.
  • Ferland Mendy, por desgarro del tendón.
  • Federico Valverde, por traumatismo craneal.
  • Kylian Mbappé, por desgarro fibrilar.
  • Daniel Carvajal, por fisura fina en el pie.

Las bajas que tendrá el Barcelona

La única baja confirmada del FC Barcelona para este encuentro es:

  • Lamine Yamal, por un desgarro muscular.

¿Qué necesita Barcelona para ser campeón de liga hoy?

El FC Barcelona se coronará campeón de LaLiga este domingo si logra empatar o vencer al Real Madrid. 
Si el Madrid logra una victoria hoy, el conjunto catalán deberá seguir esperando. 
Por eso hoy quieren definir todo ante su público. 
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¿Cómo llega Barcelona?

Barcelona llega al Clásico en un gran momento y muy cerca de conquistar LaLiga.

El equipo dirigido por Hansi Flick lidera el campeonato con 88 puntos en 34 partidos disputados, sacándole una ventaja importante al Real Madrid a falta de pocas jornadas para el cierre de la temporada.

Además, el conjunto blaugrana viene de una victoria 2-1 ante Osasuna, resultado que le permitió mantener el control absoluto de la tabla. Ahora, frente a su máximo rival, el Barça podría coronarse campeón si logra al menos un empate en el Spotify Camp Nou.

¿Cómo llega Real Madrid?

Real Madrid llega al Clásico obligado a ganar para mantenerse con vida en la pelea por el título de LaLiga. El equipo merengue ocupa el segundo lugar de la tabla con 77 puntos, a 11 del Barcelona, por lo que una derrota podría dejar prácticamente sentenciado el campeonato.

Los dirigidos por Arbeloa afrontan el duelo tras vencer 2-0 al Espanyol en la jornada anterior. Aun así, el Madrid buscará dar el golpe en el Spotify Camp Nou y recortar distancias frente a su máximo rival.

Mbappé no estará disponible...

Nada fácil para el Real Madrid.

Kylian Mbappé se pierde el Clásico frente al Barcelona porque no logró recuperarse de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Aunque intentó entrenar en los últimos días, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo debido a las molestias persistentes, por lo que quedó fuera de la convocatoria final.

Kylian Mbappé no jugará la Copa del Rey con el Real Madrid

¡HOY SE JUEGA EL BARCELONA VS. REAL MADRID!

Una nueva edición del clásico español que podría definir el torneo de liga.

Barcelona recibe al Real Madrid

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Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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FC Barcelons vs. Real Madrid
© FC BarcelonaFC Barcelons vs. Real Madrid

El FC Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, en un Clásico que puede ser determinante en la lucha por LaLiga EA Sports.

Los dirigidos por Hansi Flick llegan como líderes con 88 puntos y con la gran oportunidad de coronarse campeones si consiguen al menos un empate ante su eterno rival.

Real Madrid, por su parte, aparece segundo con 77 unidades y está obligado a ganar para seguir con vida en la pelea por el título.

Recordemos que el Clásico se jugará hoy domingo 11 de mayo en el Camp Nou a las 1:15 pm de Centroamérica, las 2:15 pm de Panamá.

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