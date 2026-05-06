¿Se acaba el sueño de la MLS? El inesperado destino que ahora acecha a Erick Puerto

Erick Puerto es uno de los jugadores que puede salir de la Liga Nacional de Honduras. Se han revelado dos nuevos destinos.

El fútbol hondureño tiene un nombre de moda. Se trata de Erick Puerto, el delantero del Platense que ha dejado a todos con la boca abierta en su primer año en la máxima categoría. Tras una temporada de ensueño, el atacante de 24 años ya suena con fuerza para abandonar la Liga Nacional y probar suerte en el extranjero.

No es común que un debutante registre cifras de veterano. “Yio” cerró su primer año con estadísticas impresionantes que lo colocan como el deseo de muchos.

ver también “La operación se cerró”: Dereck Moncada viaja a Europa a firmar su millonario contrato con una cláusula especial

25 goles anotados

6 asistencias a sus compañeros

41 partidos disputados

Aunque el deseo personal del jugador es aterrizar en laMLS de Estados Unidos, su talento ha cruzado el charco. Según reportes del programa Sin Anestesia, existen acercamientos reales desde ligas menos convencionales pero competitivas, como Bolivia y Chipre.

El equipo “Escualo” sabe que tiene una joya entre manos. Aunque el sitio especializado Transfermarkt lo valora en 300 mil dólares, la directiva del Platense ha dejado claro que no lo dejarán ir por menos del doble (600 mil dólares).

Este alto costo ha frenado el interés de otros equipos locales, obligando al jugador a mirar hacia afuera.

Publicidad

Publicidad

“Mi objetivo principal es la MLS para seguir creciendo profesionalmente”, ha confesado el propio atacante.

ver también Said Martínez confirma la noticia que Honduras esperaba para el Mundial 2026: “FIFA lo ha publicado”

La gran oportunidad para que Puerto termine de convencer a los buscatalentos será con la Selección de Honduras. El delantero espera ser protagonista en la fecha FIFA de junio, donde Honduras se medirá ante la poderosa Argentina el día 6. Un buen papel frente a los campeones del mundo sería el impulso final para cerrar su fichaje soñado.