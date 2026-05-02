Olimpia lo quiere, pero Platense pide una locura: el inesperado precio por el fichaje de Erick Puerto

El mercado de fichajes en Honduras se calienta y el nombre de Erick Puerto está en el centro de todas las miradas. El delantero del Platense, considerado actualmente como el mejor atacante hondureño de la Liga Nacional, parece tener las maletas listas, pero su destino aún es un misterio.

Todo indica que el Olimpia tiene frente a sí una oportunidad de oro, pero no la tendrá nada fácil.

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Aunque los “albos” siempre son protagonistas en los fichajes, esta vez compiten contra gigantes: se rumorea que hay equipos de la MLS en Estados Unidos y varios clubes en Europa que ya le echaron el ojo al jugador.

El principal obstáculo para que el “León” se quede con el goleador no es la falta de interés, sino el dinero. Según reveló el periodista Jafeth Moreno, el Platense ha puesto un precio claro sobre la mesa: 300 mil dólares (un aproximado de 8 millones de lempiras).

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A simple vista parece una cifra alta, pero curiosamente representa una rebaja del 50% en comparación con lo que el equipo de Puerto pedía el año pasado. Es un “descuento” importante que el Olimpia deberá analizar si quiere aprovechar.

El interés del Olimpia no es una simple casualidad. La directiva y el cuerpo técnico son conscientes de que el ciclo de sus dos grandes referentes en el ataque, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, está llegando a su etapa final.

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Ambos delanteros le han dado noches de gloria al club, pero el equipo sabe que es el momento de buscar un relevo joven y con gol que pueda cargar con la responsabilidad del área en los próximos años.Por eso, Erick Puerto se ha convertido en la pieza deseada para liderar esa transición.