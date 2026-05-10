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Xelajú MC vs. Comunicaciones: minuto a minuto de la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de Guatemala

Siga en vivo el partido de los chivos ante los cremas por la vuelta de las semifinales.

Los elegidos de los cremas

La convocatoria de Comunicaciones

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Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Comunicaciones vs Xelajú

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Xelajú MC vs. Comunicaciones: minuto a minuto de la semifinal de vuelta
Xelajú MC vs. Comunicaciones: minuto a minuto de la semifinal de vuelta

Los juegos de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala terminarán este domingo, cuando Xelajú MC reciba la visita de Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco, en un encuentro que ya tiene una gran rivalidad.

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Los súper chivos buscan confirmar que fueron el mejor equipo de la fase de clasificación y así avanzar a la final. Los cremas llega de menos a más, luego de salvar la categoría están motivados y más tras dejar en el camino al bicampeón Antigua GFC, aunque ahora buscarán dar el golpe en Quetzaltenango.

A qué hora juegan Xelajú MC vs. Comunicaciones

Xelajú MC y Comunicaciones se enfrentarán este domingo 10 de mayo, a las 7:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Mario Camposeco.

Dónde mirar EN VIVO el partido de Xelajú MC vs. Comunicaciones

Este juego de vuelta por las semifinales del Clausura 2026 se podrá ver en suelo chapín a través de Tigo Sports.

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