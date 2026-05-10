Jugadores hondureños que triunfaron en Europa: lista histórica

En la historia del fútbol de Honduras han habido jugadores que triunfaron en el Viejo Continente siendo figuras en sus clubes y dejaron una gran huella.

La historia del fútbol de Honduras está marcada por grandes futbolistas que durante su paso por Europa lograron dejar huella en sus clubes por su entrega, goles, pasión y por la garra catracha demostrada en cada partido.

Clubes como el Atlético de Madrid, Valladolid, Roma, Inter de Milán, Genoa, Tottenham, Wigan, Celtic son parte de los clubes que han tenido catrachos en sus filas.

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En Fútbol Centroamérica repasamos el histórico listado de jugadores hondureños que han triunfado en Europa.

Los legionarios hondureños que triunfaron en Europa

José Cardona

José Enrique “La Coneja” Cardona fue el primer hondureño en triunfar en la élite de Europa. Jugó para el Elche, pero tuvo histórico paso por el Atlético de Madrid en la década de los 60’s.

Gilberto Yearwood

Yearwood triunfó en el Elche en la década los 70’s y estuvo a un paso de convertirse en jugador del Real Madrid, pero una lesión en su rodilla impidió su transferencia. Gilberto fue incluido en el eqiupo ideal de LaLiga en 1981.

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Edgar Álvarez

“El Mosqui” jugó para la Roma en la Serie A de Italia. Posteriormente tuvo un paso por el Bari, Pisa, Palermo y hasta el Livorno.

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Julio César de León

“Rambo” de León pasó por clubes que tienen gran historia en Italia. Tuvo un paso por clubes como el Genoa, Palermo, Reggina, Fiorentina, Parma y hasta el Torino.

David Suazo

“El Rey” David es uno de los legionarios más importantes en la historia de Honduras. Jugó para el Cagliari, Inter de Milán, Benfica (Portugal), Genoa y hasta el Catania en Italia.

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Wilson Palacios

“El Mago” destacó en la Premier League de Inglaterra. Jugó para el Wigan, Birmingham, Tottenham. En su mejor momento, clubes como Real Madrid y Barcelona lo tuvieron en el radar.

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Maynor Figueroa

El defensor Maynor Figueroa también triunfó en la Premier League, donde jugó en clubes como Wigan y Hull City.

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Emilio Izaguirre

Emilio es una de las figuras históricas del Celtic de Escocia, donde fue multicampeón y a día de hoy, el club lo sigue considerando para juegos amistosos de sus leyendas.