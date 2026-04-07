Pery Martínez antes de morir: el trabajo que tenía en USA fuera del fútbol y las condiciones en que vivía

Walter “Pery” Martínez fue uno de los futbolistas más carismáticos que ha tenido Honduras a lo largo de su historia. Siempre sonriente y con ganas de vivir, hasta que eso se acabó, dejando este mundo de la forma más repentina posible.

Nació el 28 de marzo de 1982, en un año en que Honduras disputaba su primer Mundial, sin saber que él sería parte del regreso 28 años después, en Sudáfrica 2010, como uno de los elegidos.

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Pery fue un trotamundos y jugó en diferentes países fuera de Honduras, como China, España y la MLS. En suelo catracho, es recordado por su paso por Marathón, Vida y Victoria.

Tras colgar las botas, Martínez se trasladó a vivir a Estados Unidos, un destino muy atractivo para los exfutbolistas, ya que allí se dedican a sus negocios propios o a trabajos mejor remunerados.

Se estableció inicialmente en Waltham, Massachusetts, donde trabajó como entrenador de categorías inferiores. Todo marchaba bien para Walter.

Siempre se mantenía ligado al fútbol, disputando torneos de carácter burocrático, pero tuvo un último trabajo antes de fallecer el 11 de agosto de 2019, a los 37 años.

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¿De qué trabajaba Pery Martínez antes de morir?

Walter trabajaba como chofer en el entorno artístico. Según lo último que ha revelado el diario El Heraldo, Pery se encargaba de transportar artistas urbanos vinculados al productor conocido como Frank Miami.

Entre los artistas que llegó a transportar, se menciona que estuvo relacionado con el entorno del reguetonero Lary Over, quien ahora ya se encuentra retirado del género.

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Pery Martínez murió de una sobre dosis de sustancias.

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Fue con este trabajo que Pery comenzó a deteriorarse, marcado por problemas emocionales, lo que lo llevó a consumir sustancias que dañaban su cuerpo.

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El exfutbolista atravesaba una profunda depresión por no poder ver a sus hijos durante largos periodos de tiempo, lo que lo llevó a tomar malas decisiones.

Ronald “El Cuervo” Maradiaga contó hace unos días que Martínez se encontraba emocionalmente afectado y llegó a expresar su tristeza antes de morir.

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Finalmente, el 11 de agosto de 2019, se confirmó su fallecimiento en el Bronx, Nueva York, a causa de una sobredosis.

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Datos clave

Pery Martínez vivía en Estados Unidos, donde comenzó como entrenador de juveniles y alternaba jugando en torneos burocráticos.

Su último trabajo fue como chofer de artistas famosos.

Una profunda depresión lo llevó a tomar malas decisiones, lo que resultó en su muerte por sobredosis.