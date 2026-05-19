Andy Najar sacude a Olimpia con inesperado anuncio sobre su regreso a Honduras: “Me gustaría ir”

El legionario hondureño dejó un inesperado mensaje dedicado a Olimpia y su regreso a la Liga Nacional, pese a ser titular indiscutido en la MLS.

Olimpia para Andy Najar es algo más que un club; es el sueño de su infancia cumplido y el retorno de su amor por el fútbol, deporte que ya no estaba disfrutando hasta que jugó con el león.

Así lo dio a conocer el propio jugador en una reciente entrevista para Diario Diez en la que reveló que en Olimpia fue donde volvió a disfrutar de jugar fútbol, tanto que, la considera como la mejor decisión de sus últimos años.

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“Olimpia era lo mejor que me podía pasar como jugador porque desde pequeñito siempre quise jugar ahí, quise ganar trofeos en Olimpia. Fue la mejor decisión porque pude ir, disfruté, volví a estar sin lesiones, jugué la mayoría de los partidos, jugué con la selección, gané títulos con Olimpia. Luego, se medio la oportunidad de venir a Nashville y seguimos aquí disfrutando”, comenzó diciendo Najar.

Quiere regresar a Olimpia

Actualmente, Najar es titular indiscutido en el Nashville de la MLS, pese a eso, no esconde su deseo de volver a vestir la camisa de Olimpia por al menos seis meses y ganar un nuevo título de Liga Nacional.

“Me gustaría ir a Honduras otra vez. Seis meses y ganar un título con Olimpia”, aseguró el futbolista.

Najar jugó con Olimpia el Clausura 2024, torneo en el que resultó campeón, al vencer a Marathón en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Ese título fue el segundo tricampeonato de Pedro Troglio.

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Si bien, el regreso de Andy Najar a Olimpia no podría concretarse en la presente temporada, con estas palabras, el club ya conoce que si en unos años necesita un lateral derecho, él estará disponible.

Andy Najar con el título que levantó en Honduras. Foto: La Prensa.