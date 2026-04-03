No fue un infarto: exjugador hondureño da desgarrador relato con la verdad sobre la muerte de Walter “Pery” Martínez

El 11 de agosto de 2019 fue una fecha dolorosa para el fútbol de Honduras. En aquel momento se confirmó el fallecimiento de Walter el “Pery” Martínez a los 37 años de edad en Nueva York, Estados Unidos.

Durante estos años, la versión que manejó fue la de un fulminante paro cardiáco; sin embargo, en un desgarrador relato el exjugador Ronald “El Cuervo” Maradiaga, contó lo que realmente pasó con el “Pery”.

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“Ese día que ‘Pery’ se murió, él me llamó y llorando. Lo tuve que entender y percibí que no estaba bien, platiqué con él como una hora y media. Él me dijo que había caído en depresión”, comenzó contando el exjugador de Victoria en el podcast “La Dinastía de los Palacios” que conduce el exjugador Jerry Palacios.

“Al día siguiente me dijeron que había muerto de una sobredosis”, recordó con un tono apesarado.

Por su parte, Jerry Palacios recordó que el “Pery” Martínez estuvo trabajando como chófer de artistas reguetoneros, pero su salud mental no le permitió continuar.

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“La depresión no es fácil y él allá que había perdido todo, su familia. No era fácil porque tampoco podía ver los hijos”, dijo Maradiaga.

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“Pery” como jugador

Walter “Pery” Martínez tuvo una destacada carrera como futbolista. En Honduras jugó para Victoria, Vida y Marathón. También tuvo un paso por el Alavés en España, Beijing Guoan y Chongqing en China.

Además, pasó por San José Earthquakes en Estados Unidos, FAS en El Salvador y Xelajú en Guatemala.