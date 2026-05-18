Andy Najar sorprende a Honduras con el motivo por el que no volverá y el mensaje a Francis Hernández

El jugador de Nashville ha dejado claro que respeta su decisión de no volver a jugar con la Selección de Honduras.

La Selección de Honduras ha recibido un portazo definitivo por parte de uno de sus referentes más experimentados en el extranjero. A pesar de los esfuerzos de la Federación por convencerlo de vestir nuevamente la camiseta bicolor, Andy Najar ha disipado cualquier duda sobre su futuro internacional al confirmar que se mantiene firme en su decisión de no regresar a la H.

El polivalente futbolista ha priorizado la honestidad mental y el deseo de abrir paso a las nuevas generaciones antes que forzar un retorno al plano internacional.

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El panorama parecía abrir una luz de esperanza tras la reciente intervención del director deportivo, Francis Hernández, quien entabló conversaciones formales con el jugador para plantearle un nuevo proyecto deportivo.

Sin embargo, Andy Najar agradeció el interés pero declinó la propuesta de manera tajante, argumentando que representar a un país exige una motivación y una preparación mental con la que actualmente no cuenta, prefiriendo respetar el ciclo que él mismo dio por cerrado tras el proceso mundialista anterior.

Andy Najar le dice que no a la Selección de Honduras

El director deportivo Francis Hernández ha manifestado públicamente su deseo de contar con usted en este nuevo proceso. ¿Qué se habló en ese acercamiento y cuál es su postura actual sobre regresar a la Selección?

“Para mí, Francis es un gran tipo. Me presentó el proyecto, tuvimos conversaciones la semana pasada. Me llamó para preguntarme sobre si había reconsiderado nuevamente volver a la Selección. Pero yo le dije que le agradecía mucho por quererme tomar en cuenta y todo, pero que todavía no. No he cambiado la decisión. Uno mismo tiene que ser sincero y decir: Tal vez en el equipo, como ven, me está yendo bien a nivel de equipo y todo eso, pero a veces uno no se siente con la misma motivación de poder representar a un país, porque uno tiene que estar preparado mentalmente para representar a un país, porque uno no va por jugar, ¿me entiendes? Uno sabe, conoce la responsabilidad que uno carga poniéndose la camiseta de la Selección. Cuando tomé la decisión de que me iba a retirar de la Selección, lo dije bien claro que era mi último Mundial y quiero respetar esa decisión que he tomado. Porque al final, obviamente es bonito estar en la Selección, que lo quieran tomar en cuenta y todo. Y como le dije a Francis, que si en algún momento tal vez. No te puedo decir no, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿me entiendes?Tal vez diga yo que vienen bastantes jugadores jóvenes, tal vez ellos quieren que yo vaya para poder transmitirles experiencias, ayudarlos a ellos, ¿me entiendes? Pero yo ya me siento que para llegar a otro Mundial. No estoy. Si yo en un momento decida volver a la Selección, tal vez sería para encaminar a los jugadores jóvenes a dos o tres años, y de ahí ya se cerraría el ciclo de la Selección para siempre. Pero hasta el momento no. No he decidido todavía si voy a regresar a la Selección. Me mantengo con mi decisión”, dijo enuna entrevista con diario Diez.

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Considerando su gran nivel actual, siendo titular indiscutible en el Nashville y compitiendo al máximo nivel en la MLS, cuesta entender su negativa. ¿Existe algún motivo extrafutbolístico o algún malestar de fondo que lo aleje de la ‘H’?

“La verdad que no. Es cierto que la edad solo es un número, pero siento yo que es el momento para dar un paso al lado. No quiero que la gente empiece a decirme: ‘no, ese ya está viejo, denle la oportunidad a otros jóvenes’. No quiero eso. Entonces mejor, antes de que eso pase, mejor me quedo tranquilo, apoyo desde afuera, como un aficionado más. Al final todos queremos que la Selección vaya al Mundial nuevamente, y que tenga buenos jugadores. Pero no es porque algo me molesta o algo me molestó, sino que ya siento que es el momento para hacerse a un lado, para darle oportunidad a la nueva generación, porque de aquí al 2030, los jugadores que hoy en día tienen 18 años, son cuatro años más, van a tener 24-25. Entonces ya van a estar maduros, van a tener experiencia”.

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En términos definitivos, ¿podemos decir que la puerta de la Selección Nacional está completamente cerrada para usted?

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“Hasta el momento, sí. Como le dije a Francis, si en algún momento siento que puedo ir y aportar a la Selección, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero hasta el momento, me mantengo con mi decisión”.