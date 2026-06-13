Las palabras de Luis Fernando Suárez sobre Dereck Moncada que ilusionan a la Selección de Honduras

El entrenador colombiano se encuentra trabajando en Honduras como comentarista y se refirió al nuevo jugador del Lugano de Suiza.

La estadía de Dereck Moncada por el fútbol de Colombia no pasó desapercibida. El delantero hondureño dejó sorprendidos a propios y extraños por su personalidad y el carácter con el que afronta cada partido.

Entre los asombrados está el entrenador Luis Suárez, tres veces mundialista (Ecuador, Honduras y Costa Rica), quien se refirió a Moncada como un futbolista que tiene una alta proyección para destacar en el fútbol de Europa, ahora en Suiza.

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Y es que a sus 18 años, Dereck Moncada deja destellos que lo colocan en la órbita del fútbol mundial y lo dejan con la posibilidad de llegar a las cinco mejores ligas en Europa.

“Me gustó, sí. Un chico de un futuro inmenso. Aparte porque me… Dos cosas me gustaron de él: la personalidad, el carácter con el que afronta eso, que a donde llegó; y el desparpajo con que juega. Muy interesante, muy interesante”, dijo Suárez en una entrevista para días de fútbol.

El DT colombiano, que actualmente es comentarista de una televisora en Honduras durante el Mundial de 2026, recordó que miró cuatro o cinco partidos con el Inter de Bogotá.

“Lo vi cuatro o cinco partidos y en los cuatro o cinco partidos siempre fue protagonista, no solamente haciendo goles, sino jugando bien. Un chico muy interesante“, cerró.

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Las cifras de Dereck

El hijo de Maynor Figueroa anotó cinco goles y repartió dos asistencias en su paso por Inter de Bogotá; datos alcanzados en apenas cinco meses y que le permitieron ser transferido por 3.5 millones de dólares, siendo el fichaje más caro en la historia del Lugano.