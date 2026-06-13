Dereck Moncada protagoniza nuevo gran salto a solo días de iniciar su aventura en Suiza

El delantero hondureño tuvo un destacado paso por el fútbol de Colombia y en tan solo meses se abrió paso para fichar por el Lugano.

Dereck Moncada en la actualidad es, junto a su hermano Keyrol Figueroa, el futbolista hondureño con mayor proyección de cara al futuro de la Selección de Honduras. Tras su breve, pero destacado paso por el Inter de Bogotá, el hondureño ahora jugará para Lugano de la primera división de Suiza.

Ahora Moncada es el protagonista de un nuevo gran salto en su carrera, según el sitio Transfermarkt que incrementó la cotización del joven de 18 años en más de un millón de dólares.

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El futbolista catracho pasó de costar 1.4 millones a tener un valor de 2.5 millones de dólares en la última actualización realizada por el sitio el pasado 3 de junio de este año.

Este incremento en el valor de Dereck Moncada demuestra que la inversión del Lugano tendrá réditos inmediatos. Ya que el club pagó por el catracho 3.5 millones de dólares.

El contrato del jugador con Lugano está vigente por cinco años, es decir, que vence el 30 de junio de 2031. El veloz extremo tendrá la oportunidad de destacar por su gran versatilidad que le permite jugar por izquierda o derecha.

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La pretemporada de Lugano

Dereck Moncada ya se encuentra en suelo helvético para dar inicio a la pretemporada que está programada para iniciar el próximo 15 de junio con varios juegos de preparación en agenda.

El primer juego amistoso del Lugano será el 27 de junio contra el Neuchatel Xamax FC, luego el 4 de julio ante el Rapperswil Jona y el viernes 17 de julio contra el FC Vaduz.