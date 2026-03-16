José Francisco Molina captado de la forma más inusual mientras confecciona la convocatoria de Honduras para el amistoso contra Perú

El entrenador de la Selección de Honduras de José Francisco Molina sigue trabajando en la confección de su primera convocatoria para el amistoso del 31 de marzo ante Perú en Leganés, España.

Para eso, el entrenador está realizando una gira por los diferentes estadios de la Liga Nacional para conocer de cerca a los jugadores que formarán parte de la primera lista.

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José Francisco Molina estuvo presente en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz junto a Francis Hernández para el encuentro de Génesis vs. Olimpia que culminó con triunfo para los leones.

Las altas temperaturas y el nivel de juego mostrado por ambos equipos provocaron que el entrenador fuera captado de forma “incomoda” en las graderías del recinto deportivo.

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Las imágenes de Molina se viralizaron en redes sociales, donde cuestionaron la actualidad que vive el fútbol hondureño y que impacta directamente en el nuevo cuerpo técnico de La H.

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Las palabras de Edrick Menjívar

Tras el encuentro, el arquero Edrick Menjívar confesó que es difícil jugar a una alta intensidad en ese tipo de estadios y en ese horario; al mismo tiempo que le dio la “bienvenvida” a José Francisco Molina a la realidad del fútbol hondureño.

“Seguramente el mismo mío, porque viene de un país desarrollado. Como dije, es difícil ver una intensidad alta, ver jugar al toque, jugar tirando una pared aquí, son cosas que no se pueden. Y reitero, para mí no es apta una cancha de primera división. Ahora bienvenido, esto es la realidaad, esto es Honduras. Vos sabés que queremos estar en Copas del Mundo, queremos competir al máximo y cuando mirás ese tipo de escenarios, este tipo de partido, es difícil”, aseguró.