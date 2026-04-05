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Cómo quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 en Honduras tras el triunfo de Motagua ¿Y Real España?

Motagua no tuvo problemas para vencer al Génesis y ha escalado en la tabla de posiciones del Clausura 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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Los azules ganaron a Génesis en Tegucigalpa.
© MotaguaLos azules ganaron a Génesis en Tegucigalpa.

Después de la fecha FIFA, Motagua volvió a la actividad y no ha perdido el ritmo. El equipo de Javier López ganó 3-1 al Génesis Policía con goles de John Kleber de Oliveira, Alejandro Reyes y Jefryn Macías. Esto fue por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los dirigidos por Javier López no solo volvieron a la actividad, sino que recuperaron el liderato del torneo, el cual estaba en manos de Real España, que el lunes juega contra Juticalpa y puede recuperarlo.

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No existe diferencia de puntos, ya que ambos suman 29 unidades, pero el Ciclón tiene mejor diferencia de goles (+15) sobre los +9 de La Máquina.

Marathón fue derrotado en esta misma jornada por Platense y no pudo superar los 23 puntos de Olimpia, quedándose con 21. El Tiburón escaló hasta la séptima posición con 14 unidades. Olimpia descansó esta jornada.

Tabla de posiciones del Clausura 2026 en Honduras

Así se jugará la jornada 17 del Clausura 2026:

  • Platense vs Génesis PN
  • Olimpia vs Victoria
  • Juticalpa vs Olancho FC
  • Choloma vs Real España
  • Marathón vs Motagua
  • Descansa Lobos UPNFM
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