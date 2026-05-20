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Era una de las joyas de Alajuelense, pero el club lo dejó ir y ya encontró lugar en Europa: “Terminó contrato”

Alajuelense sigue moviendo fichas y una de sus joyas tendrá una experiencia en Europa. Descubre de quién se trata.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Una joya de Alajuelense toma su camino
© AlajuelenseUna joya de Alajuelense toma su camino

Jorge Morejón, de 19 años, es una de las joyas formadas en las divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense, donde comenzó a destacar desde temprana edad por sus condiciones ofensivas.

Su proceso en el Centro de Alto Rendimiento manudo fue constante, sobresaliendo como goleador en categorías como U-15, U-17 y U-19.

Además de su capacidad para definir, también llamó la atención por su físico, lo que ahora lo lleva a buscar una oportunidad en Europa.

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¿A dónde irá Jorge Morejón?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Jorge Morejón terminó su contrato con Alajuelense y actualmente se encuentra realizando pasantías en Europa.

El futbolista queda a la espera de definir su futuro, mientras busca nuevas oportunidades para continuar su carrera fuera del país.

“Jorge Morejón terminó contrato con Alajuelense, el jugador se encuentra haciendo pasantías en Europa”, compartió el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

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Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Además, Jorge Morejón ya cuenta con experiencia internacional tras formar parte de la Selección de Costa Rica Sub-20, con la que registra 11 partidos disputados y 2 goles, números que respaldan su proyección y el interés por llevar su carrera al fútbol europeo.

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Datos claves

  • Jorge Morejón finalizó su contrato con Alajuelense, por lo que actualmente se encuentra sin equipo.
  • Según el periodista Kevin Jiménez, el jugador está realizando pasantías en Europa en busca de una oportunidad para continuar su carrera en el extranjero.
  • El futuro del futbolista todavía no está definido, aunque su prioridad sería seguir jugando fuera de Costa Rica.

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