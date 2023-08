Pedro Troglio habló sobre el juego de Olimpia ante Real Sociedad a mitad de semana que terminó 3-3, en el que el técnico argentino terminó expulsado por desaprobar una decisión del árbitro y lo polémico se dio cuando salió del campo, cuando hizo un gesto a la grada, que al final aclaró en Deportes TVC.

“No soy ni mercenario ni mal tipo. Los que me conocen saben que no soy un mal tipo porque me peleo con la gente de Tocoa. Me río con la gente de Tocoa como me río con ustedes. Ahora, si vos lo ves ahí, lo que pasó realmente en el sector fue hasta cómico. Yo no es que le empecé a insultar a la gente o a hacer cortes de manga o agarrarme los testículos”, dijo.

“Yo me estaba encargando, todo el partido me volvía loco, andate a tu casa, hasta se reía la gente. Viste que, vos sabés cómo es el hincha. El hincha quiere ser el mago ocurrente para los que están alrededor, se rían y aplaudan. Y bueno, yo cuando me fui, individualicé a dos que estaban en el alambrado y le dije que hay que salir siete veces campeón porque me decían”, agregó.

El argentino agregó más detalles sobre su polémica: “Fue hasta cómico y muchos se reían. Y hasta ellos mismos, nos terminamos riendo. Ahora vos me preguntás, y bueno, lógico, si pudiera evitarlo, mejor evitarlo, pero… el árbitro dice que yo lo dije sinvergüenza. No señor, yo no le dije nunca, nunca digo esa palabra. Yo dije, es una vergüenza el penal que nos cobró”.

“Eso fue todo lo que le dije. Y cuando me echan, me le acerqué, dicen que le pegué un cabezazo. Bueno, le pegué un cabezazo. Lo llego a hablar de cara a cara, que también está mal, está mal, un técnico no puede ir a hablar cara a cara con el árbitro. Y lo toqué con la visera a la frente”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Olimpia?

Los Leones Blancos volverán a jugar por la Liga Nacional de Honduras el sábado 26 de agosto, cuando visitan la cancha de Motagua. Este fin de semana no jugarán porque se pospuso el duelo ante Olancho.