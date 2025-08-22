Es tendencia:
Sin miedo: Amarini Villatoro lanza mensaje contundente a Olimpia para la visita de Xelajú MC

El entrenador de los chivos ya logró su primer objetivo con su equipo, pero no se conforma y piensa en su visita a los leones blancos.

javier pineda

Por Javier Pineda

Xelajú MC fue una de las sorpresas de la Copa Centroamericana 2025 luego de tener un paso arrollador en el Grupo D, en el que es el líder con puntuación perfecta y a falta de una jornada ya confirmó su pase a la siguiente ronda, por lo que se encamina a la Concachampions y a la lucha por el título.

Amarini  Villatoro, entrenador de los quetzaltecos, dejó claro que este resultado era una obligación en especial porque se quería recuperar el protagonismo a nivel internacional, pero esto no ha quedado así, porque aún le queda visitar a Olimpia de Honduras para buscar el primer puesto.

Villatoro afrontará una semana complicada con los juegos ante Municipal y Marquense en la Liga Nacional, pero sabe que en medio está el duelo ante los hondureños en el que con un empate le alcanzaría para ser el primer puesto.

La advertencia de Amarini Villatoro a Olimpia

Clasificar a la siguiente ronda era parte de las obligaciones y compromisos que adquirimos con el plantel, era uno de los objetivos, luchar contra esa corriente e inconvenientes como no jugar en casa, pero ahora buscaremos el primer lugar del grupo”, comenzó diciendo.

Ahora se viene una semana complicada, porque es un calendario difícil, es una de las partes más complejas, vamos a Municipal, luego a Tegucigalpa contra Olimpia contra el que buscaremos los puntos y luego versus Marquense”, agregó.

Acerca de no jugar en su estadio la fase de grupos opinó: “Hay que ser honestos, nos sentimos en casa en el estadio Cementos progreso porque la gente nos acompañó, hicieron un gran grano de arena para poder ayudarnos”.

