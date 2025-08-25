Thomas Christiansen lo consigue: mientras Luis Fernando Tena sufre un revés, Panamá confirma la noticia que pone en alerta a Guatemala

Thomas Christiansen consiguió lo que más le cuesta a Luis Fernando Tena, a días de comenzar su último tramo de camino mundialista. Ambos directores técnicos quieren cumplir el sueño del país al que representan. Solo uno podrá lograr eso.

La tercera fase de Eliminatorias al Mundial está cada vez más cerca. En ella van a disputarse tres ventanas de dos partidos cada una, fechadas para estos meses de septiembre, octubre y noviembre. Sobra actividad interesante para la Concacaf.

ver también Lo celebra Thomas Christiansen: Ismael Díaz salva a León y comienza a consolidarse en México

Panamá y Guatemala comparten el Grupo A con Surinam y El Salvador. Aquel que logre hacerse con el primer puesto, se llevará el boleto de clasificación a la próxima Copa del Mundo. El escolta podría ir al repechaje intercontinental FIFA.

Publicidad

Publicidad

Existen varias diferencias entre ambas plantillas, pero la más importante para los entrenadores está en los tiempos de trabajo. Mientras Christiansen logró todo lo que necesitaba, Tena debió adaptarse a circunstancias un poco más complicadas.

ver también Mensaje para Thomas Christiansen: vale millones, hace goles en el extranjero e ilusiona a Panamá rumbo al Mundial 2026

Thomas Christiansen logró lo que Luis Fernando Tena no pudo para las Eliminatorias

Uno de los pedidos elementales de Luis Fernando Tena a la FFG para el periodo que se avecina, fue estirar los microciclos. Para eso, el entrenador pidió que sus tiempos de citación se respetasen y todos los clubes presten a sus futbolistas.

Publicidad

Esto levantó cierto revuelo entre algunos equipos. Se sintieron perjudicados los que disputan también la Copa Centroamericana, especialmente. Esos equipos presionaron tanto, que Tena terminó por dejarle a sus figuras un tiempo más.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Distinto es el panorama de Thomas Christiansen, quien ni siquiera tuvo que dar un aviso a FEPAFUT sobre lo que necesitaba. Según confirmó el periodista Raúl Ochoa en su cuenta de X, los jugadores llegarán a concentrar desde el viernes.

Panamá visitará a Surinam el 4 de septiembre, misma fecha en la que Guatemala recibirá a El Salvador. En tanto, canaleros y chapines se cruzarán en su juego de primera instancia el próximo 8 de septiembre, en el Estadio Rommel Fernández.

Publicidad